Meghalt Brian Wilson, a Beach Boys slágereinek szerzője

82 éves korában meghalt Brian Wilson zenész, a Beach Boys slágereinek dalszerzője és társalapítója – írja a Guardian.

A lap megjegyzi, hogy Wilson alakította ki azt a különleges hangzást, amely egyszerre idézte a gondtalan nyári életérzést és a mélyebb, szomorkásabb hangulatokat, és a 60-as évek „kaliforniai álmainak” egyik szimbólumává vált. Olyan slágereket alkotott mint a Surfin’ U.S.A., az I Get Around vagy a Good Vibrations.

Wilson munkája során szívesen kísérletezett, és az eleinte szörfözésről, autókról, lányokról és a fiatalságról szóló dalok idővel egyre elgondolkodtatóbb és pszichedelikusabb irányt vettek.

A Beach Boys 1966-os albuma, a szinte teljes egészében Wilson által írt és hangszerelt Pet Sounds nem csak a zenekar életében számít mestermunkának, de sokak számára minden idők legnagyobb albuma.

A zenész családja tavaly jelentette be, hogy Wilson demenciában szenved, ezért új gondnokot kellett kijelölni mellé. A zenésznek a 60-as években több idegosszeomlása is volt, drogfüggőséggel és hallucinációkkal küzdött, és enyhe mániás depressziót is diagnosztizáltak nála. Wilson gondnokságát felesége, Melinda látta el 1995-ös házasságkötésük óta, ám az asszony 2024 januárjában elhunyt.