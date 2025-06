Júniusban lezárul a Squid Game és érkeznek Guy Ritchie gengszterei

Stick (Apple TV+)

Június 4.

Aki nehezen bírná Ted Lasso nélkül a focis sorozat következő évadáig, annak itt egy nagyon hasonló hangulatú, feelgood edzősztori egy sztárral a főszerepben, amelyet ráadásul szintén az Apple csinált. Owen Wilson azt a fajta lecsúszott golfjátékost alakítja, aki egykor sikeres volt, aztán összedőlt az élete, kirúgták a munkahelyéről, ráadásul a felesége is elhagyta, így ma már leginkább csak azzal múlatja az idejét, hogy a díjaival és a magáról szóló újságcikkekkel kitapétázott szobában vedeli a sört. A teljes reménytelenség közepette figyel fel egy 17 éves srácra, akivel senki sem törődik, pedig istenadta golftehetség, ő pedig új lehetőségként a szárnyai alá veszi.

A bűn árnyalatai (SkyShowtime)

Június 5.

A SkyShowtime új, saját gyártsú spanyol sorozata egy karizmatikus pszichiáter történetét meséli el, aki (minden bizonnyal valami Agatha Christie-kötetből inspirálódva) összeszedi hat páciensét egy távoli borászatban, hogy titokzatos csodamódszerével néhány pohár bor fölött meggyógyítsa őket. Az események természetesen hamar végzetes fordulatot vesznek, A bűn árnyalatai pedig innentől pszichothriller és krimi között indul az igazság felfedezésére.

Ginny & Georgia, 3. évad (Netflix)

Június 5.

A Ginny és Georgia új évadát már csak azért is nagy várakozás előzte meg, mert az előző évad azzal végződött, hogy Georgiát egy csapat mogorva rendőr vezette ki álomesküvője táncparkettjéről. A meglehetősen laza morális kóddal operáló anyuka és tinédzser lánya története most innen folytatódik: Georgia a gyilkossági ügy tárgyalásával és friss házassága egyben tartásával küzd, miközben háziőrizetben tengeti napjait, Ginnynek meg a gimis élet ügyes-bajos gondjai mellett azzal a kérdéssel is szembe kell néznie, mit kezdjen vele az ember, ha az anyja gyilkos.

Könyörtelen bosszú (Netflix)

Június 6.

Nem kell a Squid Game folytatásáig várni, ha valaki éppen dél-koreai bosszúsorozatra szomjazna: június elején debütál a Netflixen egy kőkemény, sötét leszámolósdi. Nam Gi-joon 11 éve kiszállt az alvilágból, viszonylag boldog és nyugodalmas életet él, amely azonnal megváltozik, amint öccse, aki az alvilág második legfontosabb emberévé küzdötte fel magát, meghal. A férfinak ismét alá kell szállnia a bűnös világba, hogy megtudja, hogyan halt meg az öccse, és bosszút állhasson érte.

Gengsztervilág (SkyShowtime)

Június 9.

A Gengsztervilág nem nagyon árul zsákbamacskát, címének megfelelően a londoni alvilágról szól. Jó hír, hogy a téma ügyeletes szakértője, Guy Ritchie producerként és rendezőként is részt vesz a sorozatban, amit egyébként a bűnözősztorikban szintén jártas Ronan Bennett írt. A történet középpontjában egy maffiacsalád, Harriganék állnak (róluk elég annyi, hogy Pierce Brosnan alakítja a keresztapás családfőt, Helen Mirren pedig az ördögi gengszterfeleséget). A főszereplő mégis inkább Tom Hardy, aki a család keménykezű, bár kissé életunt fixerét alakítja. A sorozat londoni premierjén egyébként mi is ott voltunk áprilisban, írtunk is az első részről.

FUBAR, 2. évad (Netflix)

Június 12.

Ha valakinek esetleg hiányzott, Arnold Schwarzenegger is visszatér első sorozatszerepébe, a FUBAR kiöregedett CIA-ügynökeként (a rejtélyes cím a „fucked up beyond all recognition” rövidítése, olyasmit jelent, hogy „felismerhetetlenségig tönkretett”). A sorozat első évadában Schwarzenegger utolsó nagy bevetésén azzal szembesült, hogy saját kislánya (Monica Barbaro) is a CIA kötelékében találta meg hivátását, a mostani évadban pedig úgy tűnik, tovább bonyolódik az apa-lánya kémtörténet. Ezúttal az első évadból megismert szedett-vedett csapat mellé a kémpapa exe is befut, aki, mit ad isten, szintén kém; Carrie-Anne Moss alakítja.

A hazudósok (Prime Video)

Június 18.

E. Lockhart regénye egyike azoknak, amelyeket a TikTok, pontosabban annak a könyvekre szakosodott része, a BookTok emelt fel: A hazudósok nagyon pörgött a platformon, nem véletlen, hogy azonnal lecsaptak a megfilmesítési jogokra. A csavarokban és rejtélyekben bővelkedő történetben egy csapat tinédzser tér vissza egy magánszigetre, ahol egyikükkel néhány éve valami olyasmi történt, amit felidézni nem tud, de fájdalmát még mindig érzi. A sorozatot annak a Julie Plecnek köszönhetjük, akinek többek közt a Vámpírnaplókat és a

Vámpírakadémiát is.

Liverpool, a mi városunk (Max)

Június 19.

Sean Bean sem akart nagyon lemaradni Pierce Brosnan mögött, ő is eljátszott gyorsan egy drogcsempész maffiavezért. Ronnie Phelan hosszú és gyümölcsöző kokainbizniszben felépített karrierje után a visszavonulást fontolgatja, a gyeplőt jobbkezének, Michaelnek (James Nelson-Joyce) adná át. Michael boldogan vállalja is a dolgot, közben azonban a családalapításon jár az esze. Mikor aztán nyoma veszik egy termetes drogszállítmánynak, Michael pozíciója is veszélybe kerül; hamarosan tehát egyszerre kell helytállnia a gyermekvállalás kihívásaiban és egy széthullóban lévő maffiabirodalom irányításáért folytatott harcban.

Az aranykor, 3. évad (Max)

Június 23.

Folytatódik a Downton Abbey alkotójának Emmy-díjas sorozata is. A 19. század végén, New Yorkban játszódó történet ott szakadt félbe, hogy Mrs. Russell (A fehér lótusz harmadik évadában is remek Carrie Coon) odaígérte lánya kezét Buckingham hercegének. Gladys nincs elragadtatva az eljegyzéstől, előkelő nőismerősei azonban el sem tudnak képzelni nagyobb ostobaságot, mint mindenféle szerelmi házasságok után vágyakozni: „A házasság igazi lehetőség: befolyásolhatod a politikát, megváltoztathatod az eseményeket, hatalmad, érdekes életed lehet. Mi kell még?” – veti fel Mrs. Russel.

Vasszív (Disney+)

Június 25.

Öt éve jelentették be, most végre bemutatkozik a Ryan Coogler produceri felügyelete mellett készült Vasszív. A Marvel sorozata a Black Panther: Wakanda Foreverben látott cselekmény folytatása, és egyben a feltaláló zseni Riri Williams (Dominique Thorne) eredettörténete is. Riri a történet szerint visszatér Vakandából Chicagóba, ahol az MIT hallgatójaként izgalmas felfedezést tesz, közben pedig összesodorja a sors a titokzatos Parker Robbinsszal, azaz Csuklyával (Anthony Ramos) is.

Countdown (Prime Video)

Június 25.

Jensen Ackles az Odaát óta nem dobbantott igazán nagyot, most itt lehet a lehetőség, hogy ne csak Dean Winchesterként emlékezzünk rá. A Countdownban egy kőkemény zsarut alakít, akit akkor hívnak, amikor a Nemzetbiztonsági Minisztérium egyik tisztviselőjét nyílt színen megölik, az ő és egy beépített csapat feladata, hogy felkutassák a gyilkost. Nagyon úgy fest viszont, hogy a gyilkosság csak a jéghegy csúcsa volt, és sokkal súlyosabb a baj, mint hinnék.

A mackó, 4. évad (Max)

Június 26.

Folytatódik az Emmy-díjakba lassan belefulladó A mackó is, amiben Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) továbbra is azért küzd csapatával, hogy sikerre vigyék, sőt, új szintre emeljék chicagói szendvicsboltjukat. Lassan jó volna profitot is termelni, de Carmyéknak a Michelin csillag megszerzésénél sürgetőbb problémákkal is szembesülniük kell: például egyáltalán nem biztos, hogy mindenki a csapat tagja marad.

Smoke (Apple Tv)

Június 27.

Taron Egerton a Kingsman-filmek fiatal titkosügynökeként robbant be anno, azóta viszont viszonylag keveset látni képernyőn. Legutóbb egy Netflixes akcióthrillerben, a Kézipoggyászban juttatta eszünkbe, milyen jól áll neki a hősködés, most pedig első komolyabb sorozatszerepében is bemutatkozik: a Smoke-ban Dave-et, egy tűzspecialistát alakít, aki gyújtogatók nyomába ered, miközben kénytelen összefogni a fiatal nyomozóval, Michellel (Jurnee Smollett). A sorozatot nem mellesleg Dennis Lehane (Drót, Gengszterkorzó) fejlesztette, ami ad némi okot a bizakodásra.

Squid Game (Nyerd meg az életed), 3. évad (Netflix)

Június 27.

Nem véletlenül volt az az érzése az embernek a Squid Game második évadának decemberi debütálásakor, hogy csak egy gigantikus előzetest nézünk: az igazi akciót, és hatalmas bosszúhadjárat lezárását a folytatásba ígérik, a Netflix ugyanis kettészedte a záróévadot. Ebből végre kiderül, hogy sikerül-e Gihunnak megtörnie a rendszert, Hwang Dong-hyuknak pedig sikerül-e lekerekítenie a véres játékokba ágyazott társadalomkritikát, amellyel 2021-ben leigázta a sorozatipart. A finálé előzetese túl sok mindent nem árul el, csupán azt, hogy a játék folytatódik, ismét folyni fognak a könnyek és a vér.