A Fehér Lótusz alkotója megint a Survivorban fog versenyezni

Teljesülhet a többek közt az utóbbi évek egyik legnagyobb sikersorozatát, A Fehér Lótuszt is jegyző Mike White álma, beválogatták ugyanis az amerikai Survivor ötvenedik évadába. Bár elsősorban íróként, rendezőként, színészként és showrunnerként ismert, sosem tagadta, mennyire imádja a realityket: 2018-ban már szerepelt a műsorban, akkor második lett, de már 2009-ben is kipróbálta magát ilyen szerepben, amikor édesapjával versenyzett a The Amazing Race-ben. Sőt, egy alkalommal azt nyilatkozta:

Az én szakmámban mindenki az Oscart akarja, én meg úgy voltam ezzel, hogy mind lúzerek vagytok, én a Survivort akarom megnyerni.

Most meglesz rá a lehetősége, a CBS ugyanis a műsor legújabb évadába őt is meghívta, így White ismét kipróbálhatja, meddig jut a túlélőshow-ban.

White érdekes rajongását a realityk iránt a róla írt portrécikkünkben is boncolgattuk: