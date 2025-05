Nyomásgyakorló szervezetként hivatkozik a Szuverenitásvédelmi Hivatal egy filmklubra, amit az NKA is támogat

Közleményben reagáltak a KineDok szervezői arra, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal május 13-án „nyomásgyakorló szervezetnek” nevezte őket megemlítve azt, hogy a Fanni kertje című, transznemű tinédzserről szóló filmet is műsorukra tűzték.

A május 13-án megjelenő Uniós támogatásból végzik el a politikai munkát a nyomásgyakorló szervezetek című írásban azt taglalják, hogy KineDokot szervező Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület százezer eurós nagyságrendben kapott uniós támogatást arra, hogy filmklubokat tartson. „A dokumentumfilmek vetítésén kívül a KineDok projekt kiemelt célja a közösségépítés és a szemléletformálás is. A filmklub programján a progresszív ideológiákat népszerűsítő alkotások között ott van a Magyarországon játszódó Fanni kertje című munka is, amely egy transznemű tinédzser életét mutatja be” – írják, és bár egyértelmű párhuzamot nem vonnak, rögtön ezután megemlítik, hogy a projekt feladatai közé tartozik a fiatalok iskolai érzékenyítése is.

A KineDok most közleményt adott ki, mivel úgy vélik, számos pontatlanság van a szövegben. Leszögezték, hogy a Fanni kertjét iskolai programok során sosem vetítették. Megemlítik azt a kimaradó információt is, miszerint az uniós támogatásokon túl a projektet a kezdetek óta támogatja a Nemzeti Kulturális Alap és a Miniszterelnökség is. Hozzáteszik:

A KineDok ideológiailag független kezdeményezés. A válogatás során az elsődleges szempont, hogy magas színvonalú, a filmes szakma által elismert alkotások kerüljenek a hazai és nemzetközi nézők elé.

