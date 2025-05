Nem csak az Everest és a milliós hegymászóengedélyek országa: mennyiből lehet eljutni Nepálba?

Nepál kapcsán azonnal ellentmondások tolulhatnak a fejünkbe: a Himalája csúcsaiért elkért több millió forintos engedélyek miatt azt hihetnénk, hogy rettentő drága egy nepáli kiruccanás, közben viszont tény, hogy Ázsia egyik legszegényebb országáról van szó, ahol a minimálbér átszámolva 45 ezer forint. Ez a kettősség az ország minden szegletében ott van: a kulturális örökségek és a valóban semmihez sem fogható, csipkézett hegygerincek látványa erős kontrasztban áll a szemétben és szmogban fuldokló nyomorral, a méregdrága túrafelszerelésben kiránduló turisták az őket kiszolgáló, szerény ruházatú, papucsos nepáliakkal. De Nepál ebből él: az egyik legfontosabb bevételük a turizmusból jön, ennek köszönhetően az országról az utazás előtt mindent hallottam már: hogy éppen a turistahordák miatt drága, de azt is, hogy fillérekért lehet eltölteni ott pár napot. Végül magam néztem meg, mi igaz ebből.

Utazás

Bár Nepálban hivatalosan három nemzetközi repülőtér van, ebből egy fogad interkontinentális járatokat: a katmandui Tribhuvan Nemzetközi Reptér, közvetlen járat azonban oda sem közlekedik Budapestről. A legkézenfekvőbb átszállási lehetőség Dubaj, ahová indulnak járatok a magyar fővárosból, és viszonylag jó összeköttetésben van a nepáli fővárossal, de az utazásra így is legalább egy napot kell szánni. A közel 7000 kilométeres távot két részletben nagyjából 10 óra alatt lehet repülővel letudni, ebben azonban nincs benne az átszállás, amely esetünkben oda és vissza is egy 4-5 órás dubaji várakozást jelentett. Soknak tűnhet, de indokolt is ennyi idő, ha a késés lehetőségét is beleszámítjuk, illetve azt, hogy a dubaji reptér a világ második legforgalmasabb légikikötője: ennek köszönhetően önmagában a repülőről a terminálra való kijutás is gyakran félórás buszozással jár, nem beszélve arról, hogy ha másik terminálról indul a gép, azt újabb hosszú zötykölődéssel érhetjük csak el.

A repjegyárakat egy sajátos körülmény diktálja: