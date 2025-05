Meghalt a Kramer kontra Kramer Oscar-díjas rendezője, Robert Benton

Kilencvenkét éves korában meghalt Robert Benton Oscar-díjas rendező és író, akinek olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Kramer kontra Kramer, valamint a Bonnie és Clyde. Halálhírét asszisztense, Marisa Forzano erősítette meg a New York Timesnak, aki a halál körülményeivel kapcsolatban csupán annyit közölt, hogy a rendező szombaton halt meg manhattani otthonában.

A dallasi születésű Benton egészen hamar szép sikereket ért el a szakmában: egy rövidfilmet leszámítva első filmes munkája nem volt más, mint a Bonnie és Clyde, amelyért rögtön forgatókönyvírói Oscarra jelölték társírójával, David Newmannel együtt. 1978-ban újabb Oscarra jelölték a The Late Show-val.

1980-ban viszont a Kramer kontra Kramerrel már át is vehette a szobrot, rögtön kettőt is: a legjobb rendezését és adaptált forgatókönyvét, de emellett még három díjat gyűjtött, ez lett a legjobb film, emellett Meryl Streepet és Dustin Hoffmant is díjazták.

Utolsó filmjét, A szerelem bőségét 2007-ben rendezte Morgan Freemannel a főszerepben.