Disney-romantikán nőttünk fel, nem csoda, hogy egy hősszerelmes sorozatgyilkosért is odavagyunk

A You alkotói mindig tudták, hogy Joe Goldbergnek rossz vége lesz. A sorozatgyilkos pszichopaták ritkán kapnak happy endet, még ha olyan jó természetűek is, mint a Penn Badgley által megformált szelíd, könyvmoly Joe. De a You-ban mindig is az volt az izgalmas (és hátborzongató), hogy nézőként évadról évadra ennek a szimpatikus, hősszerelmes srácnak szurkoltunk, aki újabb és újabb nők megszállottja lett, miközben mellékesen ártatlanokat gyilkolt a szerelem nevében. Együttéreztünk vele, mikor elkezdett embereket dugdosni a könyvesboltja alatti üvegkalitkába, és akkor is, amikor szép sorban rajongása tárgyait is eltette láb alól. A záró évadban ehhez képest váratlant húztak az alkotók: fokozatosan, szinte észrevétlenül megutáltatták velünk Joe-t.

De miért volt egyáltalán valaha szimpatikus ez a fura fazon, miért romantizáljuk a sorozatgyilkosokat, és érdemes-e ezzel foglalkozni ahelyett, hogy inkább jó sorozatot csinálna az ember?

„Annyira szexi, hogy én is hagynám, hogy megöljön”

Hogy Joe Goldberg története ekkora siker lett, pláne hogy hatalmas rajongói tábort is szerzett az interneten, az legjobban az alkotókat ejtette zavarba: Badgley immár több mint nyolc éve igyekszik meggyőzni róla a nyilvánosságot, hogy Joe nem egy romantikus hős, hanem egy szexuális ragadozó. Nincs könnyű dolga, hiszen a You éppen akkor, 2018-ban érkezett meg, amikor a szexi sorozatgyilkos ideálját már bőven megszilárdították a Patrick Bateman- és Dexter-féle figurák, de a karakter még nem volt kifejezetten elcsépelt. Egy évvel később jött ki az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány, amiben Zac Efron alakította Amerika történelmének leghíresebb sorozatgyilkosát, Ted Bundyt (kritikánk itt olvasható), és aminek kapcsán aztán világszerte fókuszba került a bűnözők és pszichopaták romantizálásának (netán szexualizálásának) kérdése.

Bundy már saját jogán is terebélyes rajongótábort szerzett – részben legalábbis biztosan a sármjának köszönhette a sikereit a női áldozatok becserkészésében és a hatóságok elkerülésében; még a kivégzésre várva is szerelmes levelek százait kapta –, a film azonban, pláne a tinibálványként ismertté vált Efronnal a főszerepben, adott még egy löketet a Bundy-karakter népszerűségének. (Ehhez azért az is hozzátartozik, hogy az Egyesült Államokban a sorozatgyilkosok ügyeit sokszor hatalmas nyilvánosság övezi, a tárgyalások során a vádlottak szinte celeb státuszba emelkednek, a minimum harminc nővel végző fiatal férfi ügye pedig különösen nagy figyelmet kapott.) Ugyanebben az évben már a Bundyról szóló dokumentumsorozat valós felvételei is sokakat sarkalltak arra mindenféle közösségi média felületeken, hogy hangot adjanak a férfi iránt érzett vonzalmuknak. A végén már a szériát gyártó Netflix is jobbnak látta felszólalni:

Láttuk, hogy sok szó esik Ted Bundy állítólagos dögösségéről, és szeretnénk halkan megjegyezni, hogy szó szerint TÖBB EZER dögös férfi van egyéb műsorainkban – a legtöbbjük ráadásul nem elítélt sorozatgyilkos

– állt a közleményükben.

Joe Goldbergnek annyi mentsége legalább van, hogy fikciós. A You Caroline Kepnes 2014-es, azonos című regényén alapul, és a valósághoz vajmi kevés köze van. Badgley-t, akit a Netflix-sorozat előtt leginkább a Gossip Girlből ismert a közönség, ennek ellenére láthatóan zavarja a karaktere iránti rajongás. Az évek során számos interjúban igyekezett már jobb belátásra bírni Joe csodálóit, és a közösségi médiában sem rest részt vállalni a róla folyó diskurzusból. Valóban akadnak erős kijelentések: „Annyira szexi, hogy én is hagynám, hogy megöljön” – idéz például egy felhasználót a Marie Claire. Mikor valaki egyenesen arra kérte Badgley-t, hogy őt is rabolja el, a színész röviden annyit válaszolt: