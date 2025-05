Nyáron Al Pacino is beáll ördögöt űzni

A démonokra vadászó papok az 1973-ban bemutatott Az ördögűző óta állandó elemei a mozis kínálatnak (az utóbbi években Russell Crowe egymaga szállítja becsületesen ezeket a filmeket, 2023-ban A pápa ördögűzőjét, aminek készül a folytatása is, tavaly pedig az Ördögűzőt). Most Al Pacino is kipróbálja magát a gonosszal szembekerülő pap szerepében, látható is az első előzetes a nyáron érkező Rituálé című filmhez.

A horrorfilmben a színész által alakított Theophilus Riesinger atya, egy hitválságban lévő pap és a múltjával viaskodó Joseph Steiger atya (Dan Stevens) fog össze, hogy egy sor ördögűzést végezzenek egy fiatal nőn (Abigail Cowen), akit állítólag megszállt egy démon.

A David Midell által írt és rendezett The Ritual azon az igaz történeten alapul, amely William Peter Blatty 1971-es regényét, Az ördögűzőt is ihlette, amelyből 1973-ban a film is készült. Mellékszerepekben Ashley Greene, Patricia Heaton, Ritchie Montgomery, María Camila Giraldo, Emily Brinks, Enrico Natale, Liann Pattison és Courtney Rae Alle is feltűnik a filmben.

A Rituálé június 6-án kerül az amerikai mozikba, hazai bemutatóról egyelőre nincs hír.