Budapesten indítja európai turnéját az újraalakult Roxette

Az énekesnő, Marie Fredriksson 2019-es halála után végleg úgy tűnt, a Roxette nem koncertezik többé, Per Gessle, a világhírű popduó másik alapítója azonban most újraalkotta a zenekart, és 2025-ben a svéd popsztár, Lena Philipsson társaságában a zenekar Roxette In Concert elnevezésű turnéjával visszatér a színpadokra.

Az európai turné első állomása Budapest lesz, november 4-én a Budapest Arénában.

A Roxette In Concert turné első etapja nemrég ért véget és hatalmas sikert aratott. A turné a dél-afrikai Fokvárosban indult, majd Pretoriában folytatódott és kilenc koncerttel zárult Ausztráliában. Az arénaturnét egy válogatott nyári koncertsorozat előzi majd meg Európa-szerte, beleértve több nagy fesztiválfellépést és négy, már teltházas svédországi koncertet.

A turné első szakasza hihetetlen élmény volt. Annyira érzelmes és erőteljes volt újra kapcsolatba lépni a rajongókkal és visszahozni a Roxette zenéjét a színpadra. A reakció valóban elsöprő volt. Marie mindig pótolhatatlan lesz, de szerencsés vagyok, hogy Lena Philipsson személyében egy csodálatos hangra és briliáns előadóra találtam. Lena első nagy slágerének társszerzője voltam 1986-ban, és ő Svédország egyik legfényesebb csillaga

– mondta el a turné kapcsán Per Gessle.

A Roxette-ről legutóbb öt éve adtunk hírt, amikor egy kiadatlan dalt tettek közzé, amely a zenekar utolsó, 2016-os stúdiólemezéhez készült, ám végül lemaradt róla.