Földöntúli élmény és gyereknap a Margitszigeti Színházban

Meselények és marslakók lepik el a Nagyrétet

Találkozz meselényekkel az ogre mocsárban, less be a nyúl üregébe és lőj fel rakétát a földönkívüliekkel! A színház hagyományosan megrendezett gyereknapi programja ezúttal évadának három különleges előadásához kapcsolódik. Az érdeklődők marslakókkal bulizhatnak az E. T., a földönkívüli film-zene-koncertre hangolódva, elkészíthetik Fiona ékszereit a SHREK, A MUSICAL bemutató kapcsán és akár óriás kártyává is változhatnak, az Alice Csodaországban Szívkirálynőjével. A gyereknapi program részeként Pepe Manó Bőröndmeséi előadásában látható lesz az Utazás a Föld körül című előadás is.

E.T. és Elliot barátsága új dimenzióban

Immár harmadik éve, hogy a hazai és nemzetközi művészélet krémjének nyáresténként a természet ölelésében teret adó ikonikus szabadtéri színház május második felében egy film erejéig a város, sőt, alighanem az ország legnagyobb zenés kertmozijává alakul át. Idén ismét a háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer Steven Spielberg és a többek között például a Csillagok háborúja, az Indiana Jones, A cápa, a Schindler listája és a Jurassic Park filmek zeneszerző titánja, John Williams párosának egyik film- és zenetörténeti klasszikusa, az 1982-ben bemutatott E.T., a földönkívüli elevenedik meg a színpadon kifeszített hatalmas vásznon. A kultikus képkockákat a Danubia Zenekar teszi még felejthetetlenebbé, akik Ernst van Tiel vezényletével, élőben játszák majd végig a jól ismert dallamokat, soha nem látott dimenzióba emelve a filmélményt.

Spielberg mesterművét aligha kell bemutatni, E.T. és Elliot barátsága, valamint a film Oscar-díj nyertes fantasztikus, emblematikus, szárnyaló zenéje, olyan érzelmi utazásra viszi a nézőket, amelynek még évtizedekkel később is erőteljes hatása van. Az E.T. egy fájdalmasan őszinte film: ha a pontos cselekményre nem is emlékszik az ember, a gyermeki tehetetlenség érzése és az elválás lélekfacsaró pillanatai egy életre a lelkébe égnek mindannak, aki valaha látta ezt az elképesztő alkotást. Nem számít hányszor nézted meg: minden alkalommal ugyanúgy fogsz nevetni, izgulni és sírni, mint legelőször.

Az E.T. történetének és zenéjének forradalmi kompozíciója olyan szintű hatást gyakorolt a popkultúrára, hogy nélküle gyakorlatilag nem létezhetnének olyan sikeres filmek, mint a Toy Story, az X-akták vagy a Harry Potter-sorozat. Spielberg és a forgatókönyvíró Melissa Mathison víziója és hitelessége új dimenziókat nyitott a sci-fi műfajában, miközben a családi és gyermeki érzelmeket olyan őszintén és hatásosan ábrázolta, ami mind a mai napig örök érvényű. E.T. nemcsak egy film, hanem egy szívhez szóló, időtlen történet, amely a szeretet és az összetartozás erejét ünnepli. A filmtörténet egyik legfényesebb csillagát, ezt a gyöngyszemet újra megnézni nagy vásznon ritka és értékes élmény, amit nem szabad kihagyni. Az pedig, hogy John Williams dallamai nem csupán hangszórókból, hanem valóban testközelből, nagyzenekarral csendülnek majd fel a vetítés alatt május 24-én, már csak hab a tortán!

