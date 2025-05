Hollywood rég adott ilyen alkotói szabadságot, de éppen ez döntheti be a stúdiókat

Váratlan sikert aratott a mozikban a Fekete Párduc rendezőjének új, vámpíros horrorfilmje, de ennél is meglepőbb, hogy Ryan Coogler milyen előnyös üzletet kötött a Bűnösöket gyártó stúdióval. Új aranykor következik a tehetséges filmesek számára, vagy éppen most licitálják túl egymást a streamingóriásokkal versenyző stúdiók? Miért kell vezekelniük egyes filmmoguloknak, és milyen állapotban vannak most a mozik külföldön és itthon?

A stúdió című, az Apple TV+ streamingcsatornán május végéig futó sorozat főhősét egyetlen feltétellel nevezik ki egy megkopott fényű, de nagy múltú filmstúdió vezetőjévé. Tető alá kell hoznia a Kool-Aid üdítőital alapján készült mozifilmet. Matt Remick, akit a sorozatban Seth Rogen önsajnáltatásra hajlamos, de a munkájáért szenvedélyesen rajongó alakként játszik, az összeomlás szélére kerül. Olyan hollywoodi legendák hatására kezdett el filmekkel foglalkozni, mint Spielberg, Lucas és Scorsese, most pedig egy üdítőitalról kell filmet készítenie. Sőt, ennek első lépéseként el kell érnie, hogy példaképe, Martin Scorsese viszont ne készíthesse el a saját filmjét, amelyben ugyanez az üdítőital egy tömeggyilkosság kellékeként jelenik meg. Rogen sorozata csak egy kicsit túloz. Hollywood az utóbbi években tényleg egyre jobban rábízta magát a korábban már létező márkák – film- és könyvsorozatok, játékbabák, esetleg emojik – népszerűségére, és a legnagyobb költségvetést azok feldolgozásaira, a feldolgozások folytatásaira, valamint a feldolgozások folytatásainak újrafeldolgozására fordította. Igaz, üdítőitalból még éppen nem készítettek filmet, de a Warner filmstúdió legutóbb a Minecraft fikciós világában játszódó, tehát egy online barkácsjátékra alapozott mozgóképben léptette fel Jack Blacket és Jason Momoát, és kereste halálra magát. De talán van másik út is. Az Egy Minecraft-film mellett a legutóbbi hetek másik nagy filmsikere a Bűnösök című, különös vámpírhorror. A magunk részéről nem fogadtunk volna nagy összegben arra, hogy ez a múlt század harmincas éveiben, az amerikai Délen játszódó, bendzsózó vámpírokat és ikergengsztereket felvonultató film sikeres lesz. Bemutatása második hétvégéjén mégis alig esett vissza a nézettsége: előbb 48, majd 45 millió dollárt keresett az Egyesült Államokban. Világszerte pedig már több mint 160 millió dollárnál jár a bevétele, tehát mire ez a cikk megjelenik, már vissza is hozta gyártási költsége dupláját. Most sokan a Bűnösökben és író-rendezőjében, Ryan Cooglerben látják a „régi”, tehát eredeti forgatókönyvekre alapozó, kockáztatni kész, esetleg valamiféle szerzői látásmódot is tükröző hollywoodi filmek megmentőjét. De erős érvek szólnak amellett, hogy a Bűnösök ugyanúgy Hollywood válságának tünete, mint az Egy Minecraft-film. Elképzelhető, hogy a Bűnösök végső soron veszélyesebb Hollywoodra és a hagyományos moziforgalmazásra, mint a számítógépes játékokból, fröccsöntött babákból és tornacipőkből készült filmek. Mi ennek az oka? Milyen filmipari trendek határozhatják meg Hollywoodot a következő években? És hogyan állnak a mozik Magyarországon? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

