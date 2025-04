A YouTube-tól a pornón át a mozitermekig – így hódította meg a Minecraft a világot

A Minecraft messze minden idők legkelendőbb videojátéka. 2011-es megjelenése óta több mint 350 millió példányt adtak el belőle. Ez a szám egyrészt a bolygó lakosságának kábé négy százaléka – ami jól hangzik, de azért valójában nem ennyien vettek a játékból, hiszen minden bizonnyal voltak, akik többször is megvásárolták –, másrészt 140 millióval több, mint amennyit a második helyen kullogó, először 1997-ben kiadott Grand Theft Autoból (GTA) eladtak. A világ minden országában vannak játékosai, még az Antarktiszon és a Vatikánban is, a legkülönbözőbb korosztályok játsszák, ráadásul nők és férfiak nagyjából egyenlő arányban.

Az idén film is készült belőle Jason Momoa és Jack Black főszereplésével, ami ráadásul minden lesújtó kritika ellenére rögtön a mozikasszáknál legjobban indító videojáték-adaptáció lett. Na meg aggasztó popkulturális jelenség. De mi ez a játék, és miért rajonganak érte emberek milliói lassan tizenöt éve?

A GTA sem egy kifejezetten komplikált játék; abban, ahogy a címe sugallja, olyasmi a lényeg, hogy az ember ügyesen lopkodjon össze autókat, ide-oda vezetgessen és közben minél többet lövöldözzön. A Minecrafthoz képest viszont még ez is szédületes komplexitás. Utóbbit a kiadója, a Mojang tömören így írja le:

egy játék, amiben kockákat lehet összetörni és rakosgatni.

A Minecraft alapötlete valóban ennyiből áll. Mikor egy felhasználó új játékot indít, mindig létrejön egy új, egyedi világ – fűvel, fával, állatokkal. A vizuális megjelenés is az egész koncepciót jellemző üdítő egyszerűséget tükrözi: a Minecraft világában minden vaskos, pixeles kockákból áll. Kockaemberek, kockafelhők, kockaállatok. Ha a játékos püfölni kezd egy fát, faanyagot nyer belőle, amiből mindenféle eszközöket készíthet. Ezek segítségével aztán már bányászni is tud, úgyhogy idővel kő meg mindenféle ércek is a rendelkezésére állnak, amikből aztán egyre több mindent tud készíteni. (Angolul a mine bányászatot, a craft kézműveskedést jelent, a beszédes név tehát azt sugallja: bányássz és alkoss!)

Az alapkoncepció ugyan egyszerű, a Minecraft viszont minden, csak nem unalmas. Leginkább azért, mert tulajdonképpen bármit lehet benne csinálni. Úgynevezett sandbox-típusú játék, ami annyit jelent, hogy a játékos szabadon kószálhat a (szinte) végtelen világában, nincs konkrét, meghatározott cél. A Minecraft lényegében csak a kereteket adja, minden felhasználó a saját játékát teremti meg: a rendelkezésükre álló erőforrásokat bárhogy, bármire felhasználhatják.

Két alapjátékmód közül lehet választani: túlélő módban az építkezés és nyersanyag-gyűjtögetés célja, hogy az ember életben maradjon, és megvédje magát az éjjelente támadó különböző ellenszenves lényektől (zombik, óriáspókok, csontvázíjászok és hasonlók); kreatív módban viszont a felhasználó isteni magasságokba emelkedhet: tud repülni, és hozzáfér minden lehetséges nyersanyaghoz, így kedvére építkezhet anélkül, hogy az életben maradás prózai nehézségeivel kéne bajlódnia.

A Minecraft története egyébként a 2011-es kiadásnál két évvel korábban kezdődött: ekkor töltött fel egy háromperces videót Markus Persson, ismertebb nevén Notch, svéd játékfejlesztő a YouTube-ra. A Cave game test címen futó videón a játék kezdetleges verzióját mutatta meg.

„Ez egy nagyon korai tesztje egy Infiniminer-másolatnak, amin dolgozom. Több erőforrással és nyersanyaggal fog rendelkezni, ha valaha befejezem” – így szólt az ikonikus videó leírása (az Infiniminer egy, a Minecrafthoz alapjaiban eléggé hasonló játék, amelyet sokan tartanak a kockákból álló design megalapozójának).

Nem sokkal később megjelent a játék első tesztverziója. Mire 2011-ben hivatalosan is kiadták, már többezres felhasználói bázisa volt (a korai időszaktól kezdve nagy szerepet játszottak a játékról készült YouTube-videók), Notchnak pedig egyre növekvő rajongótábora. Nem sokáig bírta a nyomást.

2014-ben nemes egyszerűséggel egy tweetben kérdezte meg, valaki nem akarja-e esetleg megvenni a részesedését a cégből, hogy ő továbbléphessen az életével. A Microsoft bejelentkezett, hamarosan pedig fel is vásárolták a játékot 2,5 milliárd dollárért.

Anyone want to buy my share of Mojang so I can move on with my life? Getting hate for trying to do the right thing is not my gig.

— notch (@notch) June 17, 2014