Egy cseh sci-fiből szökött űrhajónak tűnik Szolnok napelemmel burkolt kockaháza

Az ország különböző részeit járva sorra futhatunk bele érdekes épületekbe, amik vagy szépségük, vagy furcsaságuk miatt elérik, hogy azonnal lefényképezzük őket. Sokszor ilyen darabokat mutatunk be az Ismeretlen Magyarország című, az ország legtávolabbi csücskeinek épített örökségére is figyelmet irányítani vágyó sorozatunkban is, a listát most azonban az eddigi legszürreálisabb darabbal gazdagítjuk.

Egy olvasónk, K. jelzése nyomán bukkantunk rá arra a Szolnok szélén fekvő Kádár-kockára, ami a kétezertízes évek folyamán valamikor egyszerű, vidéki tucatlakóházból hirtelen vasfüggöny mögötti sci-fikbe – ilyenekkel leginkább Csehszlovákia látta el Kelet-Európát – illő űrhajóvá változott:

Az átalakulás nem véletlen, hiszen a már meglévő fő- és oldalhomlokzatok elé akasztott, a fenti, 2021-ben született utcakép óta a szomszéd ház tetejére is felkúszó napelemeket a sci-fi házban székelő cég helyezte ki, remélve, hogy az mindennél jobb reklámmá válik.

És igazuk lett, hiszen a szinte hibátlan – a ház sarkát az egységméretű panelek miatt néhány centiméter híján el nem érő – modern borítás már messziről hirdeti, milyen terméket is árusítanak.

A vállalkozásnak egyébként a neve is tökéletes: az Szolnok első nevét, a garamszentbenedeki apátság I. Géza által 1075-ben kiadott alapítólevélben is feltűnő Zounok írásmódot vette fel. Az elnevezés gyökere a megye feltételezhetően legelső ispánjáig, Szaunikig vezethető vissza, akit a Vata-féle 1046-os pogánylázadás idején épp úgy meggyilkoltak, mint a később szentté avatott Gellért püspököt.