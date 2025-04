Ötödik nekifutásra sikerült megválasztani a Zeneakadémia új rektorát

2023. október 31. óta nem volt rektora a Zeneakadémiának, most, másfél évvel, két sikertelen pályázattal és egy patthelyzettel végződő szenátusi üléssel később végre sikerült megválasztani Vigh Andrea utódját.

A szenátus 13:9 arányban döntött Farkas Gábor pályázata mellett

– közölte a Zeneakadémia április 15-én.

Farkas Gábor zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének vezetőjét választotta a szenátus a rektorjelöltnek kedden a Zeneakadémián – ez állt a közleményében. A rendkívüli ülésre azután került sor, hogy múlthéten patthelyzet alakult ki a szenátus ülésén, mikor egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget. Akkor kétszer ismételték meg a szavazást, majd inkább egy héttel későbbre halasztották a dolgot.

A most keddi ülésen aztán ismét egymás után kétszer is döntetlen lett a szavazás eredménye – írja a HVG. Farkas Gábor némi előnyben volt, mert ő is tagja a szenátusnak, de azt nem tiltja semmilyen szabály, hogy ne szavazhasson.

A sikertelen szavazások után zárt ülést rendeltek el, és hosszas tanácskozás után sikerült Farkas Gábor zongoraművészt megválasztani rektorjelöltnek 13:9 arányban. A szavazás szabályos volt, így Hankó Balázs miniszternek Farkas Gábor nevét kell továbbítani a köztársasági elnöknek.

A lap úgy tudja, nem boldog ettől a miniszter, hiszen ő jelöltje Kelemen Barnabás volt. De ő nem akar olyan kínos balhéba keveredni a Zeneakadémia miatt, mint elődje, Csák János.