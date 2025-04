Lezárult a pécsi zenei életet felforgató ügy: idén is a Made in Pécs rendezi a Káptalan Kert koncertsorozatot

A pécsi közgyűlés a mai napon megszavazta, hogy a Made in Pécs Kft. szervezésében folytatódhasson a Káptalan Kert koncertsorozat.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, április 14-én járta körbe a közösségi médiát a Made in Pécs bejegyzése, melyben a fesztivál alapítója és a Kft. ügyvezetője, Gellai Gergő arról számolt be, hogy a városvezetés először idén januárban előzetes egyeztetés nélkül, hirtelen megszakította a több éves együttműködést Made in Pécs Kft-vel és a kezelői jogokat ellátó Pécsi Balett Nkft.-vel, aztán a kiírt pályázaton egy budapesti cég háromoldalas – valótlanságokat igen, de ajánlati árat nem tartalmazó – anyagát támogatták Gellaiék 26 oldalas, szakmailag alátámasztott pályázatával szemben.

A hivatalos indoklás szerint azért kellett megszüntetni a korábbi együttműködést, és nyílt pályázatot kiírni, mert az önkormányzat 200 millió forintos fejlesztést tervez a Káptalan utcai létesítményben, ehhez pedig közvetlen kezelésben kell lennie az ingatlannak.

A budapesti cég, az OHBM Services Kft. pályázatában több furcsaság is volt. Például

nem szerepelt benne az árajánlat;

cserébe szerepelt több, az együttesekkel le nem egyeztetett koncert (a Made in Pécsnek például a Bohemian Betyars és a Kispál és a Borz is jelezte, hogy mindenfajta egyeztetés nélkül kerültek a listára, és nem is érnek rá az adott időpontban);

vállaltak továbbá Supernem-koncertet (az együttes jelenleg nem aktív), és a valóságban 20 éves Irie Maffia 25. születésnapi koncertjét.

A Káptalan Kert körül kialakult helyzetről szóló bejegyzés hatalmas felháborodást váltott ki a teljes magyar könnyűzenei szcénában, több együttes és előadó is kifejezte támogatását a Made in Pécs irányába.

Az OHBM Services Kft. végül április 15-én inkább visszavonta a pályázatát.

A Pécs Aktuál közölte a cégvezető levelét, amiben megindokolta, a kialakult botrány miatt döntött úgy, hogy mégse akarja üzemeltetni a Káptalan Kertet. „Őszintén bevallom, hogy jó érzés volt pár napig eljátszani a gondolattal, hogy ilyen illusztris helyen kaphatok bizalmat, hogy vállalkozásommal szolgálhassam a Pécsiek érdekeit. Látva és érezve azonban a napokban kialakult politikai turbulenciát és nyomást, a közfelháborodást és nem mellékesen a burkolt fenyegetéseket, úgy döntöttem, nem kívánom, hogy családom méltatlan támadások célpontjává váljon, továbbá nem szeretnék akadálya lenni a Pécsi Polgárok magas színvonalú szórakozásának és kikapcsolódásának” – írta a budapesti cég ügyvezetője, Bodó József, hozzátéve, hogy ő is meglepődött rajta, hogy nyert, annak ellenére, hogy csak 1,9 millió forint bérleti díjat ajánlott a pályázatban.

A mai közgyűlésen a méltatlan események után 20 igennel és 2 tartózkodással megszavazta a közgyűlés, hogy továbbra is a Made in Pécs szervezhesse a koncertsorozatot

– mondta el Gellai Gergő a 24.hu-nak. De nem felhőtlen az öröm, pályázatukat ugyanis azzal a módosító javaslattal fogadták el, hogy saját, 1,5 milliós ajánlatuk helyett a budapesti cég által megadott, megemelt összeget, 1,9 millió forintot kell fizetniük.

Gellai szerint annak ellenére, hogy az OHBM Services Kft. pályázatában egyébként nem szerepelt árajánlat, ők a pályázati folyamat közben már véletlenül megkaptak az önkormányzattól egy szerződéstervezetet, amiben ez az összeg szerepelt. Mivel akkor elfogadták ezt a dokumentumot, most is kénytelenek voltak a magasabb összeggel vállalni a szervezést, annak ellenére is, hogy közben a másik pályázatot visszavonták.