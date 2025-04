Apróhirdetési oldalról került elő Nagyvárad száztíz éves öntöttvas címere

1913-ban avatták fel Nagyvárad a város címerét négy pontján is magán viselő Széles (ma Decebal) utcai acélhídját, ami a nyolcvanas évek végén tűnt el a városképből. Fontos részlete, a címerek egyike most, közel negyven évvel később 10 ezer eurós árcímkével bukkant fel az egyik népszerű apróhirdetési oldalon, ahol rövidesen gazdára is talált – írja a Krónika Online.

A díszt most a Nagyváradi Városszépítő Egylet szeretné megvásárolni, mégpedig közakadakozással – írja a lap az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnökhelyettesére, Csomortányi Istvánra hivatkozva, aki pénteken saját Facebook-oldalán, az eszmetörténész Zuh Deotáthtal közösen számolt be a hírről.

Közadakozást szervezünk a vételárból még hiányzó 9000 euró összegyűjtésére. Az adásvételi szerződést közjegyző előtt már megkötöttük, a foglalót kifizettük, a tulajdonos a Nagyváradi Városszépítő Egylet lesz

– olvasható a videóhoz fűzött posztban, ami hozzáteszi: céljuk, hogy a címer Nagyvárad valamelyik közterén, ideális esetben pedig a felújítás előtt álló Széles utcai betonhíd valamelyik hídfőjénél kapjon helyet.

Az összeg összegyűjtésére az Egyletnek harminc napja maradt.