Will Smith ad koncertet augusztusban a Budapest Parkban

Az Oscar- és négyszeres Grammy-díjas énekes-színész, Will Smith nemrég bejelentette közelgő Based on a True Story nevű nyári turnéját, ami most egy budapesti állomással is bővül: a koncertkörút apropója a múlt pénteken, húsz év kihagyás után megjelent, a turnéval azonos című új albuma – olvasható a szervezők sajtóközleményében.

Augusztus 14-én, a Budapest Park színpadán a friss dalok mellett olyan klasszikus slágerek is előkerülnek majd, mint a Gettin’ Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime. A teljes körű jegyértékesítés április 9-én 10:00-kor indul – teszi hozzá a Budapest Park.

A nemrég megjelent tizennégy dalos albumon olyan közreműködők kaptak szerepet, mint DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor, illetve Jac Ross, a lemezen pedig a legutóbbi EP-k anyagának is jutott hely.

A You Can Make It a 2024-es BET Awards gálán mutatkozott be: Smith egy hatalmas tűzgyűrű közepén állva adta elő a dalt. Az énekes-színész a 2025-ös Grammy-gálán is részt vett, ahol mentora, Quincy Jones előtt tisztelgett.

Will Smith You Can Make It című dalával – amiben Fridayy és a Sunday Service Choir működtek közre – nemrég első helyet ért el a Billboard Gospel Airplay Chartján. Hasonlóra legutóbb a Gettin’ Jiggy With It esetében került sor, ami egyúttal a rap listát is vezette.

Smith zenészként először egyébként a DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince nevű duóval vált híressé, aminek részeként olyan dalokkal nyert Grammy-díjat, mint a Parents Just Don’t Understand és a Summertime. Ezután szólókarrierbe kezdett, és olyan listavezetőkkel állt elő, mint a Men in Black és a Gettin’ Jiggy Wit It.