Holtan találtak rá lakásában a K-pop énekesre, Wheesungra

43 éves korában meghalt Wheesung – eredeti nevén Choi Whee-sung – dél-koreai énekes, holttestére otthonában találtak rá hétfőn.

A hatóság beszámolója szerint a helyszínen nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket, de figyelmeztettek rá, hogy „jelentős idő telt el” a halála óta, ezért boncolást kértek.

Wheesung 2002-ben debütált énekesként, és gyorsan híressé vált. A 2000-es években hatalmas népszerűségnek örvendett, és részben neki tulajdonítják az R&B népszerűvé válását Dél-Koreában.

Az azóta eltelt években Wheesung számos K-pop sztár mentoraként és énektanáraként tűnt fel, sőt néhányuknak még dalokat is írt. Számos előadóval dolgozott együtt, és K-pop koncerteken is fellépett szerte a világon, többek között Hollywoodban is.

„Wheesung művész itt hagyott minket” – erősítette meg menedzsmentügynöksége, a Tajoy Entertainment kedden, hozzátéve, hogy munkatársaik és kollégáik „mély gyászban” vannak.