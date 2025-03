Oscar-díj 2025: Minden, amit az idei gáláról tudni érdemes

Hol és mikor lesz látható a gála?

A Disney+ jóvoltából ezúttal sem kell vad linkvadászatba kezdeni, a felületen idén is közvetítik a gálát. Előtte szokás szerint be lehet majd lesni a vörös szőnyegre is, ez magyar idő szerint vasárnap éjjel 0:30-kor kezdődik, maga a díjátadó pedig pontban egy órakor. Szintén nem újdonság, hogy a gála hossza megsaccolhatatlan, ám úgy kalkulálják, hogy szokás szerint 3-4 órás lesz, tehát magyar idő szerint 5 körül érhet véget.

Ki a házigazda?

Az elmúlt években sokat kísérleteztek a házigazda szerepkörével: kétszer felkérték Jimmy Kimmelt, majd furcsa megoldásként három műsorvezető nélküli év következett. Az sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hogy a nulla műsorvezetőt egyből háromra cserélték, amikor Regina Hall, Amy Schumer és Wanda Sykes próbált vicceskedni 2022-ben, így vissza is nyúltak a biztonsági megoldáshoz: Kimmelhez. Zsinórban harmadszor azonban már nem akarták a műsorvezetőt hívni, így egy, Oscar-szempontból újonc debütál a színpadon, aki azonban a szakmában távolról sem az. Conan O’Briennek öt Emmy-díja van, és az egyik legnépszerűbb amerikai műsorvezetőnek számít, Oscart azonban még sosem vezetett. O’Brien meglehetősen nagy név a szakmában, több mint harminc éve vezet beszélgetős műsorokat, és íróként többek közt olyan címek fűződnek a nevéhez, mint az SNL vagy a Simpson család.

Kik a legnagyobb esélyesek?

Idén nem érdemes a tavalyihoz hasonló Barbie-Oppenheimer összecsapást várni, ahogy azt sem, hogy egyetlen film tarolja majd végig a gálát. Egészen sokáig úgy nézett ki, hogy A brutalista és az Emilia Pérez a legesélyesebb, ám az utóbbi reményeit szinte teljesen összeomlasztotta a filmet övező botrány (erről később). A helyére az Anorát várják, amely az idei gála meglepetésfilmje lehet. A legjobb női főszereplő esetében Demi Moore-t tartják a legesélyesebbnek, akiknél így talán kiköszörülik a popcornszínésznő-csorbát. Ugyanez a férfiaknál valószínűleg az Adrien Brody–Timothée Chalamet páros közt dől el, de Ralph Fiennesra is érdemes figyelni, aki egészen megdöbbentő módon még sosem kapott Oscart, sőt, jelölni is majdnem harminc éve jelöltek utoljára Az angol betegért. Erről külön is írtunk:

Emberarcú nácitól a vatikáni nyomozóig – mit kell még tennie Ralph Fiennes-nak az Oscarért? Ralph Fiennes csaknem harminc év kihagyás után idén ismét esélyes az Oscar-díjra. De hajlandó-e az Akadémia szobrot adni valakinek, aki két Oscar-díjas film között vígan eljátssza Harry Potter nemezisét vagy Lego Batman komornyikját?

Az esélylatolgatások szerint díjjal térhet haza még Kieran Culkin (Rokonszenvedés) és Zoë Saldaña (Emilia Pérez).

Milyen rekordok dőlhetnek meg idén?