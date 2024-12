54 éves korában meghalt Nakajama Miho japán popsztár és színésznő

54 éves korában elhunyt Nakajama Miho japán popsztár és színésznő – írja a Variety. Pénteken reggel holtan találták tokiói otthonának fürdőkádjában. Halálának okát még vizsgálják.

Ügynöksége a honlapján közzétett nyilatkozatban megerősítette pénteken bekövetkezett halálát.

„Mélységesen sajnáljuk, hogy ezt ilyen hirtelen kell bejelentenünk az érintetteknek, akik gondoskodtak róla, és a rajongóknak, akik támogatták őt, de ez az eset annyira hirtelen történt, hogy mi is megdöbbentünk és elszomorodtunk. Jelenleg vizsgáljuk a halál okát és az egyéb részleteket

– állt a közleményben. Az énekesnő pénteken egy karácsonyi koncertet adott volna Oszakában, ezt azonban korábban rossz egészségi állapotára hivatkozva lemondta.

Nakajama 1970. március 1-jén született a japán Saku városában, és 1985-ben, egy Maido Osawagase Shimasu című tévésorozatban debütált színésznőként. Ez azonnal sztárrá is tette, nem sokkal később pedig énekesként is bemutatkozott, megjelentette első kislemezét, a C-t. Abban a korszakban, a 80-as, 90-es években futott be énekesnőként, amikor a J-pop (japán popzene) éppen meghatározóvá vált Japán könnyűzenei életében.

Legismertebb filmje A szerelmes levél című, 1995-ben bemutatott romantikus dráma volt, amelyben Nakajama mindjárt két főszerepet is játszott. A film kasszasiker lett, a japán és a nemzetközi kritikusok elismerését is kivívta, de elnyerte a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját is. Alakításáért Nakajama Japánban több legjobb színésznőnek járó díjat is bezsebelt.

Karrierje során 22 stúdióalbumot vett fel, nyolc toplistás kislemeze volt Japánban, tucatnyi sorozatban és összesen 14 filmben szerepelt. Legutóbb a 2022-es Lesson in Murder című filmben láthatta a közönség.