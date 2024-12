George R. R. Martin gyerekkori barátja kedvéért szegte meg Hollywood főszabályát

George R. R. Martint a Trónok harca-könyvekről (és sorozatról) szokás ismerni, azt már kevesen tudják, hogy néhány rövidfilm is kötődik a nevéhez, amiket gyermekkori barátja történetei alapján, Hollywoodban igen szokatlan módon saját pénzből készíttetett el.

Minden azzal kezdődött, hogy az 1960-as évek elején a 15 éves Martin a New Jersey állambeli Bayonne-ban egy nagyon ritka DC-képregényt keresett. „A Brave and the Bold 28. száma nagyon fontos volt, mert ebben jelent meg először az Igazság Ligája” – mesélte az író a Hollywood Reporternek adott inerjúban. Végül sikerült megtalálnia a képregényt, meg is vette összesen negyed dollárért egy tizenéves texasi fiútól. Ezt a fiút Howard Waldropnak hívták. A két képregényrajongó levelezni kezdett, és innentől fogva egy életen át jó barátságot ápoltak.

Imádom a srácot. Még mindig hiányzik. Minden bizonnyal ő volt a legrégebbi barátom a sci-fi és a fantasy világában

– fogalmazott Martin.

Waldrop sci-fi író lett, elsősorban rövid regényeket írt. Élete nagy részét a texasi Austinban töltötte, írásaiban gyakran ötvözött olyan elemeket, mint az alternatív történelem, a popkultúra, az amerikai Dél, a régi filmek és a klasszikus mitológia. Munkásságát 2021-ben a World Fantasy Award for Life Achievement díjjal jutalmazták. Idén januárban 78 évesen hunyt el, agyvérzésben.

Az a fajta nagy siker, amit Martin a Trónok harcával elért, Waldropot elkerülte: ő inkább röviebb, nehezebben értékesíthető történeteket írt. Élete vége felé barátai, köztük Martin, aggódni kezdtek az anyagi helyzetéért és egészségéért. Ekkor találta ki Martin, hogy meg kéne filmesíteni barátja néhány történetét – ez, ugye, neki eléggé bejött. Hamarosan azonban falakba ütközött: rövidfilmekre nagyon nehéz pénzt szerezni Hollywoodban, a mozik nem vetítik őket, ezért a studióknak sem éri meg. Martin végül úgy döntött, hogy megszegi „Hollywood főszabályát”.

Hollywood főszabálya: soha ne használd a saját pénzedet. Én ezt megszegtem. Azt [gondoltam] »a fenébe is, csak azért is a saját pénzemet fogom használni«. Szóval gyártani kezdtük ezeket a filmeket – három már elkészült belőlük. További kettő az utómunkálatoknál tart

– mondta.

Az egyik, az Ugly Chickens című film akár Oscar-esélyes is lehet: versenyben van a legjobb rövidfilm díjért a HollyShorts Filmfesztiválon (ami egy Los Angeles-i Oscar-jelölő rövidfilmes fesztivál). Michael Cassutt írta és Mark Raso rendezte, a főszerepet pedig Felicia Day alakítja. A félórás film Waldrop azonos című novelláját adaptálja (amelyért 1980-ban Nebula-díjat kapott).

Martin még a halála előtt megmutatta barátjának a film nyers változatát. „Nagyon örültem, hogy tetszett neki. Mondtam is neki, hogy már majdnem kész vagyunk, van még néhány utómunkálat, de nemsokára megmutatjuk a végeredményt. Persze erre már nem került sor. Hat nappal azután, hogy látta a nyers változatot, meghalt” – mondta.

Remélem, hogy ezek a filmek sokkal több olvasót szereznek neki, mert rengeteg könyve és novellája van. Ha ezek a kis harminc perces rövidfilmek elég jól teljesítenek, ha legalább egy kis pénzt meg tudnak keresni, akkor többet fogunk belőlük csinálni. Howardnak legalább száz története van, de mindegyik csodálatos és egyedi a maga módján

– fogalmazott a szerző, majd hozzátette: „Az a képregény ma valószínűleg kábé 10 000 dollárt ér. De Howardot ez sosem érdekelte. Együtt nevettünk rajta. Szerencsés vagyok, hogy ilyen barátaim lehettek.”