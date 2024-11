Merülj el a kártyák, a filmek és az alkotás világában egy hamisítatlan őszi hétvégén

Beköszöntött a november, ezzel együtt pedig minden jel szerint a hideg is megérkezett, de ez még nem ok arra, hogy otthon kuksolva töltsük az egész hétvégét. Már csak azért sem, számtalan jobbnál jobb program várja az érdeklődőket Budapest szerte. Ezekből szedtünk össze néhányat.

Budapest Card Show: Magyarország legnagyobb kártyagyűjtő eseménye

Immár harmadik alkalommal várja a legfanatikusabb kártyagyűjtőket és sportrajongókat a Budapest Card Show!

Magyarország legnagyobb gyűjtői eseményét november 9-én, szombaton rendezik a budapesti OFF Kultúr rendezvényközpontban. Az egész napos, ingyenes eseményen soha nem látott focis és kosaras kártyákkal, Pokémon lapokkal és további sport relikviákkal találkozhatnak a fanatikusok, de kártyacserére, eladásra és vásárlásra is lesz lehetőség, hobbi és profi szinten is.

A szervezők igazi kártya-ritkaságokat ígérnek, érdemes lesz kilátogatni!

Verzió Filmfesztivál

November 6-13. között rendezik Budapesten a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált, melyet még 2004-ben alapított Zádori Zsuzsanna, Pócsik Andrea és Sarkisova Oksana .

A Fesztivált 2005 óta a Verzió Film Alapítvány és az OSA Archivum közösen szervezi, és már húsz éve a dokumentumfilmes szakma és a filmszerető közönség fontos találkozási helye. A Toldi és a Művész mozikban, a Blinken OSA Archivumban, és a CEU Nádor utcai épületében tartanak idén vetítéseket, beszélgetéseket és más kísérőprogramokat, ahol hazai és nemzetközi filmkészítőkkel és szakértőkkel lehet találkozni. Fesztivál alatt két intenzív workshop is fut majd, ahol a feltörekvő tehetségeknek nyújtanak fejlődési lehetőséget nemzetközi mentorok támogatásával.

Bűnös Város: budapesti séta 18 éven felül

Egy izgalmas városi barangolás, aminek keretében az érdeklődők megismerhetik a főváros történelmét és bűnös arcát, miközben életre kel a Nagymező utca legendás múltja.

A résztvevők megismerhetik a korabeli kávéházak, kártyaklubok, és éjszakai mulatók rejtélyeit. Lesz szó legendákról, híres műgyűjtőkről, detektívek nyomozásairól és a korszak életmódjáról is képet festenek az érdeklődők számára úgy, mintha egyenesen a korabeli újságok hasábjairól olvasnának.

A szombati programot szigorúan csak nagykorúaknak ajánlják, jegyek még kaphatók.

Családi programok a Cifra Palotában

Különleges, interaktív élménnyel várja e hétvégén a Müpa Cifra Palota a családokat.

Kicsik és nagyok is zenei és kreatív foglalkozásokon vehetnek részt, ahol találkozik a művészet és játék. A program során lesznek zenés mesefoglalkozások, bábos előadások, képzőművészeti alkotóterek, ahol a gyermekek saját kezükkel alkothatnak. Az esemény a zenei nevelés és kreativitás fejlesztése mellett az egész család számára tökéletes szórakozást kínál az épület minden szegletében.

A programok november 10-én vasárnap, 10 órától kezdődnek, a részvétel ingyenes.

Nyakunkon a Márton-nap!

Ez alkalomból pedig libás finomságokkal és borokkal várja vendégeit több budapesti vendéglátó egység is.

A Márton-napi hagyományok jegyében szervezett események különleges ízeket és élményeket kínálnak. Ínycsiklandó libaételekkel, helyi borokkal és élő zenével lesz teljes a hangulat, amely tökéletes kikapcsolódást nyújt az őszi hétvégére. Gasztrokedvelőknek és azoknak, akik szeretnének egy kicsit nosztalgiázni, kihagyhatatlan program.

De az evésen túl is van élet.

Márton-napi libák címmel november 8-án például különleges program várják az érdeklődőket a Lehel utcai könyvtárban.

Az eseményen különféle kézműves foglalkozásokon lehet részt venni, ahol a liba témájú alkotások készítése áll a középpontban. Kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják ügyességüket, miközben kreatív és szórakoztató módon ünneplik Márton napját. Az alkotás öröme mellett a könyvtár családias hangulatot kínál, így mindenki garantáltan jól érzi majd magát.

A részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció, mindenkit szeretettel várnak.

Olasz filmfesztivál

És akinek nem elég a filmekből, a 22. alkalommal megrendezendő Olasz filmfesztiválra is ellátogathat november 8. és 16. között.

Az esemény az olasz filmművészet legjavát mutatja be, friss alkotásokkal és különleges klasszikusokkal. A fesztiválon képviselteti magát a vígjáték mellett a dráma és a dokumentumfilm is, mindenki megtalálhatja a kedvére való műfajt.

És ha ez nem lenne elég, kiemelt vendégek, rendezők és színészek is megtisztelik jelenlétükkel az eseményt, hogy személyes élményekkel és kulisszatitkokkal színesítsék a vetítéseket.

Az érdeklődök a Tabán és a Puskin mozit keressék!