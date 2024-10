Itt a legjobb halloweeni jelmez: megszületett a L’ecsó hajhúzással irányító Remyje

A Pixar 2007-ben, nyolcadikként megjelent filmje, a L’ecsó (Ratatouille) röviddel megjelenése után átütő siker lett, hiszen nem csak a mozipénztáraknál, de a filmfesztiválokon is elképesztően szerepelt: egy Oscar-, egy Golden Globe-, egy BAFTA-, illetve egy Grammy-díjat is begyűjtött, állati főszereplője, Rémy, a patkány pedig a popkultúra fontos pontjává vált.

Köszönhető volt ez az alkotók kreativitásának is, a gasztronómiai babérokra törő rágcsáló a történet szerint ugyanis Párizs egyik topétterme, a Gusteau’s mosogatófiújából formál szuper szakácsot, mégpedig úgy, hogy a séfsapkája alá bújva hajhúzással irányítja őt.

Ez a történet tett nyilvánvalóan mély benyomást a She Builds Robots nevű Youtube-csatorna gazdájára, Christina Ernstre, aki eldöntötte: egy 3D-nyomtatóval elkészíti a saját Rémyjét, ami két apró szervomotornak köszönhetően a mellső lábait is képes véletlenszerűen mozgatni, így egy-egy hajtincset húzva „irányítani” is tud: