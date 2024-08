Cate Blanchett nem kapott pénzt A Gyűrűk Uráért, csak tündefüleket és szendvicset

Hiába hozott dollármilliárdokat A Gyűrűk Ura-sorozat, ez a színészek fizetésein nem tükröződött – derült ki Cate Blanchett őszinte megdöbbenéséből, amikor karrierje legmagasabb gázsijáról kérdezték. Andy Cohen műsorvezető azt vetette fel, hogy bizonyára A Gyűrűk Uráról lehet szó. „Most szórakozol velem?” – kérdezett vissza a kétszeres Oscar-díjas színésznő. „Senki nem fizettek meg azért a filmért.”

– válaszolta Blanchett. Hozzátette, hogy nem is a pénzért csinálta, csak együtt akart dolgozni azzal, aki a Hullajó! című filmet csinálta – Peter Jacksonnal. „De a nőknek egyébként sem fizetnek annyit, mint ahogyan azt gondolnád” – fűzte hozzá.

Nem ő az egyetlen, aki a világszerte összesen 2,9 milliárd dollárt hozó trilógia szereplői közül a pénztelenségről beszélt: korábban Orlando Bloom árulta el, hogy a három filmért összesen 175 ezer dollárt kapott.

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il

— Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) August 8, 2024