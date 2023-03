Íme, az összes 2023-as Oscar-díjas

Legjobb eredeti forgatókönyv: Minden, mindenhol, mindenkor – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Legjobb adaptált forgatókönyv: Women Talking – Sarah Polley, Miriam Toews regényéből

Legjobb női mellékszereplő: Jamie Lee Curtis – Minden, mindenhol, mindenkor

Legjobb jelmeztervezés: Fekete Párduc 2. – Ruth E. Carter

Legjobb látványtervezés: Nyugaton a helyzet változatlan – Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper

Legjobb smink és haj: A bálna – Adrien Morot, Judy Chin, Anne Marie Bradley

Legjobb operatőr: Nyugaton a helyzet változatlan – James Friend

Legjobb vágás: Minden, mindenhol, mindenkor – Paul Rogers

Legjobb hang: Top Gun: Maverick – Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon, Mark Taylor

Legjobb vizuális effektek: Avatar: A víz útja – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

Legjobb animációs rövidfilm: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse – Charlie Mackesy, Matthew Freud

Legjobb animációs film: Pinokkió – Guillermo del Toro

Legjobb férfi mellékszereplő: Ke Huy Quan – Minden, mindenhol, mindenkor

Legjobb rövid dokumentumfilm: The Elephant Whisperers – Kartiki Gonsalves, Guneet Monga

Legjobb dokumentumfilm: Navalnij – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller, Shane Boris

Legjobb rövidfilm: An Irish Goodbye – Tom Berkeley, Ross White

Legjobb idegen nyelvű film: Nyugaton a helyzet változatlan (Németország)

Legjobb eredeti filmzene: Nyugaton a helyzet változatlan – Volker Bertelmann

Legjobb eredeti betétdal: Naatu Naatu – M. M. Keeravani, Chandrabose – RRR

Legjobb rendező: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Minden, mindenhol, mindenkor

Legjobb női főszereplő: Brendan Fraser – A bálna

Legjobb férfi főszereplő: Michelle Yeoh – Minden, mindenhol, mindenkor

Legjobb film: Minden, mindenhol, mindenkor