Férfimagazint indít a Central Médiacsoport

First Class néven új, férfiaknak szóló, online lappal bővült a Central Médiacsoport, Magyarország vezető független lapkiadójának portfóliója. Az online újságban minden olyan téma megtalálható lesz, amely a férfiakat érdekli: a technológiától a sportig, a gasztronómiától a divatig, az utazástól a pénzügyeken át a filmekig. A február 15-én elrajtolt lap tartalmi vezetője Horváth Zsolt, aki a Vezess főszerkesztői pozícióját megtartva irányítja a magazin működését. Főszerkesztő-helyettesként Lencsés Csaba, az Elle magazin korábbi főszerkesztő-helyettese gondoskodik arról, hogy napról napra magas színvonalú anyagok kerüljenek az olvasók elé.

Az érdeklődő, sikeres férfiak magazinja vagyunk. Azoké, akik kifinomult és kalandos életre vágynak, ahogy mi is. Olyan történeteket hozunk a nagyvilágból, amelyek táplálják a kíváncsiságunkat és inspirálnak. Nem akarunk mindenkihez szólni, olvasóink értékelik a minőséget az életükben, ennek megfelelően készülnek majd anyagaink. Minden nap szeretnék újat mutatni az olvasóinknak, feltöltődést, kikapcsolódást kínálunk nekik

– fogalmazott Horváth.

Kézbe vesszük a legnagyobb sztárok focicipőjét. Természetesen a teniszezők és kosarasok sneakerei is jönnek. Felcsatoljuk a karunkra a legújabb kronográfokat és okosórákat is. Kipróbáljuk a friss mobilokat, meghallgatjuk a high end audiorendszereket, bemegyünk a fine dining éttermek konyhájába, kitöltjük a legfinomabb italokat

– adott betekintést a várható tartalmi és műfaji sokszínűségbe Lencsés.

Az új lap tartalmának előállításában a Central Médiacsoport több tapasztalt újságírója mellett számos külsős tartalomgyártó és neves szakértők is részt vesznek majd. A First Class természetesen nem csak írott szövegekben gondolkodik: a jövőben videós tartalmak és podcastok indulása is várható. A márka anyagai nemcsak a firstclass.hu oldalon lesznek elérhetők, hanem a különféle közösségi médiás felületeken is.

Bár a First Class anyagai első ránézésre inkább a férfiolvasók érdeklődését szolgálják ki, természetesen egyáltalán nem csak férfiakat várunk az oldalra

– tette hozzá Szigeti Péter, a Central Médiacsoport férfi digitálisportfólió-igazgatója. „A hangsúly sokkal inkább a magas minőségen van, mind a tartalom, mind pedig az általunk a hirdetőpartnerek számára kínált elérhető olvasói célcsoportok szempontjából. A célunk ezen a téren kifejezetten az, hogy a megszokott megoldások mellett egyedi és prémium kereskedelmi üzleti igényeket is magas szinten ki tudjunk szolgálni.”

A First Classt a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport adja ki.