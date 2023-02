Reality sorozat készül Sylvester Stallone családjáról

Sylvester Stallone és családja a legújabb hírességek, akik csatlakoztak a valóságshow-k világához. Csütörtök este a Paramount+ bejelentette, hogy The Family Stallone címmel sorozatot indít, amely az Oscar-jelöltet, feleségét, Jennifer Flavin Stallonét és lányait, Sophiát, Sistine-t és Scarletet követi majd. A nyolcrészes valóságshow-sorozat tavasszal debütál a streaming szolgáltatáson. (A fenti képen Sophia látható a Stallone házaspár mögött balra.)

A sorozatban a színész mellett a nézők megismerhetik feleségét, Flavint is, aki jelenleg a Serious Skin Care nevű wellness-márka társtulajdonosa. Sophia és Sistine Stallone együtt vezetik az Unwaxed című podcastot. Míg a legidősebb Stallone lányt nem érdekli a színészet, Sistine és Scarlet is a szórakoztatóiparban szeretne elhelyezkedni: Sistine színészként, modellként és filmrendezőként, Scarlet pedig színészként, aki apja mellett szerepel a Tulsa King című sorozatban. A produkciót az MTV Entertainment Studios készíti majd, írja a Variety.