Így fog kinézni Marisa Abela Amy Winehouse-ként

Kiadták az első hivatalos képet az Amy Winehouse-ról készülő életrajzi filmből. A Back to Blackben az 1996-os születésű, brit Marisa Abela játssza a tragikus sorsú énekesnőt. Abela korábban a BBC és az HBO közös, Industry című sorozatában játszott.

A Back to Blacket Sam Taylor-Johnson rendezi, aki korábban John Lennonról is rendezett már életrajzi filmet. Új filmjére, amit a rendező Instagram-posztja alapján hétfőn kezdenek el forgatni, Winehouse családja is áldását adta, ellentétben Asif Kapadia 2015-ös, Oscar-díjas dokumentumfilmjével.

Az énekesnőről legutóbb 2021-ben mutattak be egy másik dokumentumfilmet, amiről ebben a cikkben írtunk: