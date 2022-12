Harrison Ford nem hajlandó megöregedni, itt az Indiana Jones 5. első előzetese

Illetve ha meg is öregedett, azért sikerült visszafiatalítani, legalábbis egy jelenetre.

Indiana Jones and the Dial of Destiny, azaz nagyjából Indiana Jones és a Sors feltárcsázása/hívása (?) címen fog érkezni jövő június 29-én a legendás kalandfilm-franchise legújabb része, melyben Harrison Ford állítólag most már tényleg utoljára bújik a jó öreg Indy bőrébe. A sztori részleteit nem igazán köti az orrunkra a trailer, de hangulatkeltésnek azért így is épp elég, meg is van a jövő nyári fix mozi nosztalgia-kalandprogram. Fordot ráadásul a James Mangold rendezte film egy jelenetére visszafiatalították jó negyven évvel, ez is felvillan a kedvcsinálóban.