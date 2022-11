21 milliót fizettek egy kétszer három centis textildarabért – szenzációs leütések a BÁV történetében

A kérdéses textildarab persze nem akármilyen volt, hanem a koronázási palást egy eredeti darabkája, így nem csoda, hogy rekordösszegért kelt el. De nem ez volt az egyetlen szenzációs leütés a BÁV 250 éves történelmében: nagyot ment több halványsárga gyémánt és Camille Claudel szobra is.

A briliánsok kora

„A BÁV egyedi védjegye, hogy az aukciós tárgyak széles skáláját sorakoztatja fel, nem csak festmények és műtárgyak vannak jelen árverésein. Fontos szerep jut az ékszer- és órakollekcióknak, sőt más különlegességek is felkerültek a BÁV TOP leütési listájára, mely mindig nagyon érdekes, mert megmutatja, hogy milyen tárgyakra van nagyobb érdeklődés. Az idei 80. Művészeti Aukciónak is megvannak már a nagy „várományosai”” – nyilatkozta lapunknak Fertőszögi Péter, a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. művészeti igazgatója.

Bár a legtöbb szó a karátok számáról, a kövek méretéről szokott esni, ám az ékszereknél sem minden a méret, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a két csúcstartót érdekes módon a szín is összeköti: ugyanis mindkét top rekorder halványsárga gyémánttal készült. Továbbá közös bennük, hogy rendelkeznek GIA minősítéssel, vagyis a Nemzetközi Gyémánt Osztályozási Rendszer garantálja a minőségüket. A jelenlegi abszolút csúcstartó egy szív alakú briliáns függő, mely a BÁV 79. Művészeti Aukcióján került kalapács alá 2022 májusában. Ez egyben az Aukciósház történetének legnagyobb briliánsa és a magyarországi aukciók eddig legdrágábban elkelt ékszere. A tízkarátos, szív alakú gyémántot csiszolása és mérete mellett különleges, halványsárga színe tette még vonzóbbá. A drágakövet további negyvennégy kisebb briliáns keretezi és egy ötsoros, modern eleganciát képviselő fehérarany láncon lóg, így nem csoda, hogy hosszú licitharc bontakozott ki az utánozhatatlan ékszerért. A függőnek már a kikiáltási ára is impozáns volt, harminckétmillió forintról indult a licit, ám végül jutalékkal együtt csaknem kétszer ennyiért, 57,5 millió forintért kelt el.

Nem sokkal marad el a függő mögött a BÁV ékszeraukciónak második helyezettje sem: ez a gyűrű jutalékkal együtt 43,2 millió forintért talált gazdára a 78. Művészeti Aukción, ráadásul a kikiáltási árhoz képest sokkal többet lépett előre, licitje ugyanis 18 millió forintról indult, azaz csaknem két és félszeresére emelkedett az eladási ár. Ez az ékszer szintén rekordméretű, 8,27 karátos gyémántot tartalmazott, a kőre emellett szokatlan, nyolcszögletű csiszolása is felhívta a gyűjtők figyelmét.

A szorzók szorzói

Bár a halványsárga gyémántköves gyűrű is szépen feltornázta magát a kikiáltási árhoz képest, az Aukciósház történetének a közelmúlt egyik legszenzációsabb szorzóval elkelt műtárgyához képest labdába sem rúghat. Ugyanott, a BÁV 78. Művészeti Aukcióján történt ugyanis, hogy egy moszkvai zománcdíszítéses szelencét nem kisebb, mint tizenkétszeres (!) szorzóval vittek el végül. A szelence az 1900-as években készült, és annyira tetszett az aukción résztvevőknek, hogy hosszan harcoltak érte, míg végül a kikiáltási ár tizenkétszereséért, egymillió forintért vihette haza a nyertese.

A legnagyobb szorzóval elkelt tárgyak toplistájának része a címben is említett különleges kis textildarab, azaz a magyar koronázási palást egy 2,4 centiméterszer 3 centiméteres darabkája. Ezt a különlegességet ugyanis szintén magas szorzóval ütötték le: az 1,8 millió forintos kikiáltási ár 17 millió forintig duzzadt a licit során, végül jutalékkal együtt 21.250.000 forintért kelt el. A palást története fordulatos: annak idején 1031-ben az első magyar király, István és felesége, Gizella egy hímzett miseruhát adományozott a Szűz Mária Egyháznak, ezt alakították át később palásttá, ami innentől kezdve a magyar királyok koronázási palástja lett. Az 1849-es szabadságharcban ugyanakkor a többi koronázási jelvénnyel együtt egy ládában elásták, és nagyon rossz állapotban került újra elő. Így mielőtt Ferenc Józsefet 1867-ben megkoronázták, alapos javításra szorult. Ekkor került Klein Lujza pesti aranyhímzőhöz, akinek egyik segédje, Szentey Sándor őrizte meg azt az aprócska darabot, amelyet az átalakítás során kivettek a palástból. Szentey az arany- és selyemfonállal hímzett és három igazgyönggyel díszített anyagdarabot a restaurálás jegyzeteivel együtt a családjára hagyományozta. A palástöredék végül a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába került, így mostantól mindenki nyomon tudja követni további életútját.

Tik-tak, rekordidő van!

A BÁV aukcióin mindig akad néhány órakülönlegesség is. A tiktakoló rekorderek között az elmúlt évek legei között egy Rolex áll, konkrétan egy GMT-Master II, amely a 78. művészeti Aukción a kikiáltási ár több mint kétszereséért kelt el. Az aukció tavaly decemberben volt, éppen az ünnepek előtt, így az értékálló ajándék iránt meglehetősen nagy volt a kereslet – vélhetően idén sem lesz ez másként. A szóban forgó Rolexre a licitálást nyolcmillió forinton kezdték, végül jutalékkal együtt 16,8 millió forintért vitte el a nyertese. Az órák közötti toplistába bekerült egy Arnold & Son Indiamen karóra is, izgalmas vitorlás miniatúrával. Ez az óra szintén tavaly decemberben 11,4 millió forintért kelt el. A top rekordok közül a női karórák sem hiányozhatnak, itt a Patek Philippe briliánsokkal díszített arany Golden Ellipse-jét kell kiemelni, amely szintén a 78. Művészeti Aukción talált gazdára, 5,28 millió forintért.

Képzőművészeti csúcsragadozók

A BÁV aukcióin ugyan rengeteg nagy értékű festmény cserél gazdát, az aukciósház egyik legdrágábban elkelt műalkotása mégis egy szobor, Camille Claudel A könyörgő (L’Implorant) című alkotása, melyet a 2021. júniusi Centenáriumi Aukción nem kevesebb mint ötvenmillió forintért ütöttek le. Nem is csoda, hiszen a szobor alkotójának története is lenyűgöző: Camille Claudel csak tizenkilenc éves volt, amikor a nála huszonnégy évvel idősebb Auguste Rodin tanítványa lett, mester és tanítvány azonban hamarosan egymásba szeretett, így Camille Rodinnak egyszerre lett a szeretője és a múzsája – ám mindez egy szerelmi háromszögben történt, Rodin ugyanis egész életében kitartott felesége mellett. Mester és tanítványának szerelme nem is tarthatott örökké, az árverésre került szobor is már a tíz évig tartó kapcsolat után készült, eredetileg Az érett kor (L’âge mûr) című szoborcsoport részeként.

A festmények frontján az egyik legnagyobb rekord 2016-ból származik, ekkor Czóbel Béla elveszettnek hitt Körhintáját 43,2 millió forintért vitték haza, kikiáltási ára 12 millió forint volt. A közelmúltból egy Perlrott Csaba Vilmos képet érdemes kiemelni: a Csűrben című alkotásnak a 79. Művészeti Aukción nem kevesebb mint huszonkétmillió forint volt a leütési ára. A sorból nem maradhat ki Batthyány Gyula Alexandriai szerető című képe sem, melyet a BÁV 79. Művészeti Aukcióján tizenhatmillió forintért ütöttek le. A festőt egyiptomi útjának élménye, a kairói éjszakai negyed jellegzetes alakjai inspirálták, az 1935-ben készült kép egyszerre ad meseszerű és bizarr képet erről az erotikától fűtött világról.

A közelgő 80. Művészeti Aukció felhozatala is sokat ígérő, a 2022. december 6-7-i árverésen újabb rekordok születhetnek majd. Érkezik ugyanis egy négykarátos, GIA tanúsítvánnyal rendelkező gyűrű, egy különleges Zsolnay váza, több Vaszary János és Rippl-Rónai-festmény, és az órák között is akad néhány izgalmas tétel, különös tekintettel egy Breguet Tradition GMT arany férfi karórára, amelynek már kikiáltási ára is impozáns, nyolcmillió forintról indul a licit.