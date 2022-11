És még mindig tudunk mondani tíz könyvet, amit el kell olvasni, mielőtt megfilmesítik

Nancy Springer: A balkezes kisasszony esete

Ha egy jó Sherlock Holmes-sztori bármikor jöhet, akkor van egy jó hírünk: ha Sherlock nem is, de egy másik író által teljesen más korban elképzelt rokon, jelesül Sherlock kishúga, Enola Holmes hamarosan visszatér. Nancy Springer Enola Holmes-sorozatának regényei közül ugyanis már a második kap filmfeldolgozást a Netflixtől. Enola Holmes ezúttal néhány csodálatos szénrajz alapján indul új küldetésre, nyakig a viktoriánus kori London mocskába merülve, és ha a november 4-én érkező második film csak feleolyan jó is lesz, mint az előző, akkor nem aggódunk. Erre egyébként sincs sok okunk: a címszereplőt alakító Millie Bobby Brownban még nem csalódtunk.

George R. R. Martin: Tűz és vér

Egy kakukktojás: George R. R. Martin kötetét ugyanis már megfilmesítették, ebből készült az HBO fenomenális Trónok harca-előzménysorozata, a Sárkányok háza, amelynek első évadja a napokban már véget is ért. Ugyanakkor a sorozat még messze nem dolgozta fel a teljes regényt, így a második évad megérkezéséig – ami sajnos fájdalmasan sokára, csak 2024-ben esedékes – még bőven van idő elolvasni az alapregényt, amelyből még mélyebben megismerhetjük a Targaryenek önpusztításának történetét. Persze, ezzel leleplezünk magunk előtt egy rakás, a sorozatban csak később sorra kerülő eseményt, cserébe viszont tudni fogjuk, merre megy tovább a történet, ráadásul pedig lényegesen több tudással figyelhetjük majd a további évadokat: vajon mennyire pontosak, vajon hogy oldják meg ezt vagy azt a fontos jelenetet? Martin ráadásul lebilincselő stílusban ír, csak nyerhet az olvasásélménnyel bárki.

Emma Donoghue: A csoda

A szoba című csodálatos regényre emlékeznek? Vagy a majdnem ugyanolyan csodálatos filmfeldolgozásra? Ebben Brie Larson – aki Oscart kapott szerepért – egy olyan nőt alakít, akit már több éve egy aprócska szobába zárva tart egy őrült, aki elrabolta, mígnem egy nap, hosszas tervezés után kisfia segítségével megpróbál megszökni. A regény és a film is olyan gyönyörű, hogy azóta is felcsillan a szemem, ha Emma Donoghue nevét látom egy újonnan érkező regényen, így A csoda, és az abból készült film is lendületből ugrott a várólistámra. Ezúttal a XIX. századi Írországban járunk, ahol egy kislányról az a hír járja, hogy négy hónapja egyáltalán semmilyen táplálékot nem vett magához, őt kellene lelepleznie történetünk főhősének, egy kemény, sokat látott ápolónőnek. Őt a könyvből készült filmben Florence Pugh alakítja, a film november 16-án kerül fel a Netflixre.

Janne Teller: Semmi

„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá” – mondja egy nap egy nyolcadikos fiú az iskolában, majd ott is hagyja a tantermet, felül a család egyik fájának tetejébe, semmitcsinálni. Ám osztálytársai elhatározzák, hogy bebizonyítják neki – és maguknak – az ellenkezőjét, ehhez pedig olyan dolgokat kezdenek összegyűjteni, amelyeknek – szerintük – igenis van értelme. Ám az értelemkeresés egyre súlyosabb áldozatokra készteti a gyerekeket, és az ártalmatlan játék egyre inkább elveszti játék jellegét. A dán regény hazájában komoly viták tárgya volt, egy időre be is tiltották, ám aztán kötelező olvasmánnyá tették. Az afféle XXI. századi A Legyek Urának is aposztrofált regény filmváltozata november 3-án jön a magyar mozikba.

Joyce Carol Oates: Szöszi

Újabb kakukktojás, ez a könyv is filmmé lett már, ám itt nem a mélységi ismerkedés okán ajánljuk mégis az alapkötet elolvasását, inkább azért, mert a netflixes filmváltozat – Ana de Armas döbbenetes alakítása ellenére – olyan bicskanyitogatóan rémes lett, hogy azt senkinek nem ajánljuk. A regény ugyanakkor érdemes a figyelemre, Oates intim portrét fest Marilyn Monroe-ról, az ikonról, és arról a törékeny, érzékeny Norma Jeane Bakerről, aki mindeközben ő valójában volt.

R. J. Palacio: Fehér madár

Az igazi csoda írójának újabb szívhez szóló története, mi több, még a sztorihoz is közel maradunk, ugyanis az ott megismert Auggie egyik barátjának nagymamája a történet főhőse, akit zsidó kamaszlányként egy család bújtatott el a nácik által megszállt Franciaországban a II. világháború alatt. A kötet adaptációja elvileg már meg is kellett volna érkezzen a Netflixre, de egyelőre nincs róla hír, pedig a szereposztás elég jó: Helen Mirren és Gillian Anderson is szerepel a filmben. Mindenesetre olvasni addig is lehet, míg a film előkerül.

Bethan Roberts: Az én rendőröm

Tragikus szerelmi háromszög LMBTQ-szívfájdalmakkal jöhet? Ebben a regényben két elbeszélő mesél a rendőrről, akit szeretnek. Mármint mindketten ugyanazt a férfit, bizonyos Tomot. Marion Tom felesége is lesz, nem sejtvén, hogy Patrick is őt szereti, nem viszonzatlanul. Az eleve fájdalmas helyzetet nehezítik a társadalmi elvárások és tiltások, szóval igazi szívfájdításra vesz jegyet, aki ennek a kötetnek nekikezd. Ennek ellenére egészen sokan tették meg, így a kötetet feldolgozó filmet Emma Corrinnal, Harry Stylesszal és David Dawsonnal számos országban mozikban lehet nézni, hozzánk azonban csak streamingen érkezik, november 4-én az Amazon Prime-on.

Suzanne Collins: Énekesmadarak ​és kígyók balladája

Ez itt Az Éhezők Viadala előzményregénye, amely meglepő módon az ottani fő-rosszfiú, Coriolanus Snow ifjúkorába kalauzol, a tizedik Éhezők Viadalának évébe, a Kapitóliumba. Snow ekkor még csak tizennyolc éves, és most kezdi meg mentori karrierjét, aminek komoly súlya van: a teljes Snow-család sorsa múlik rajta. A nagy téthez nagy kihívás is adódik: Snow megalázó megbízatást kap, neki kell mentorálnia a legcikibbnek tartott 12. körzet kiválasztottját, aki ráadásul nem átall lány lenni. Bőven van idő az olvasásra: a film 2023 novemberében várható a mozikba.

Alice Walker: Bíborszín

Ez a klasszikus már nem csak papíron, vásznon is klasszikus: 1985-ben Steven Spielberg rendezett belőle nagy sikerű filmadaptációt Whoopie Goldberg, Danny Glover és Oprah Winfrey szereplésével. Abból aztán 2005-ben csináltak egy színpadi musicalfeldolgozást, most pedig a musicalből csinálnak egy filmváltozatot – és ha még nem lenne elég újrahasznosítás a történetben, Spielberg és Winfrey is visszatér a rebootban, ami jövő karácsonykor hívogatja majd mozikba a nézőket. Szóval nem kell kapkodni az olvasással sem.

Juszra Márdini: Pillangó

2015 nyarát nemigen fogja elfelejteni a világ egyhamar: a szíriai háború nyomán megindult óriási menekültáradat képei egy életre a retinánkba égtek. A témáról dokumentumfilmek százai készültek, most azonban egy játékfilm hozná közelebb a témát, éspedig egy olyan, amely megtörtént eseten, illetve egy arról szóló könyvön alapul. A fiatal szír lány, Juszra egész életében úszóversenyzőnek készült, ám a háború a boldog gyerekkornak és az úszóambícióknak is véget vetett, Juszra menekülni kényszerült. A zsúfolt gumicsónakon azonban, amelyen menekült, a motor megadta magát, így Juszra nővérével és két társukkal együtt a vízbe ugrott, és úszva vonszolták el a szárazföldig a csónakot, megmentve az abban utazókat. Európába jutva pedig – mely út során hazánkat is érintette – az olimpiai álomért is tovább küzdhetett. A történetből készült film The Swimmers címen idén november 23-án érkezik a Netflixre.