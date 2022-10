Húsz év után, horrorban tér vissza a vászonra Shelley Duvall, a Ragyogás Wendyje

Kubrick ikonikus horrorja mellett játszott az Annie Hallban és Robert Altman filmjeiben is.

Shelley Duvall kereken két évtized kihagyás után tér vissza a filmezéshez egy cameo erejéig, és stílszerűen egyből a The Forest Hills című horrorfilmben. Duvallra a 70-es években figyeltek fel a filmiparban, többek között Robert Altman és Woody Allen filmjeiben játszott, legikonikusabb szerepe azonban Stanley Kubrick horrorfilmjében, a Ragyogásban volt, ahol Wendy Torrance-t, Jack Nicholson megbomlott elméjű karakterének feleségét alakította. Duvall a 90-es években hagyta ott Hollywoodot, addig összesen hat filmet forgatott Altmannal. Sokáig nem is lehetett róla hallani, az elmúlt években azonban interjúban beszélt arról, milyen szörnyen bánt vele Kubrick annak idején a Ragyogás forgatásán (a részleteket megismerve 42 év után vissza is vonták Arany Málna-jelölését).

A The Forest Hillt Scott Goldberg írta és rendezte és Duvall egy anyát játszik benne, akinek hangja szól a hegyekben fejsérülést szenvedett fiához, miközben egy másik férfi arra bíztatja őt, változzon vérfarkassá.