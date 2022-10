Justin Bieber budapesti koncertjét is lemondta

Az egészségét fontosabbnak tartja.

Justin Bieber hivatalosan is bejelentette, hogy elhalasztják a Justice World Tour összes hátralévő időpontját, amelynek keretében 2023. március 11-én a Papp László Budapest Sportarénában is fellépett volna .

Az új időponttal kapcsolatban később várható pontos tájékoztatás. Az eredetileg 2020-ra tervezett Justice World Tour a koronavírus miatt csak idén februárban tudott elindulni – írja az MTI. Justin Bieber a kaliforniai San Diego-ban adta az első koncertjét, majd három kontinens tíz országában lépett fel. Az amerikai popénekes először szeptember 6-án jelentette be, hogy szünetet tart a turnéban egészségügyi problémákra hivatkozva, majd szeptember 15-én tizenkét időpontot töröltek a programból. A mostani bejelentéssel a fennmaradó időpontokat is hivatalosan elhalasztották, ebben érintett a budapesti koncert is.

