Barbár harcok, csúcstámadás és ’80-as évek retro a legjobb hétvégi programok között

Izgalmas programokkal fordul a hónap, akár szabad térre vágyunk, akár fedett helyre húzódnánk. Programajánló.

Barbár Napok

2022. október 1-2., Aquincumi Múzeum

Zajlik az élet mostanában Aquincumban: nemrég volt a remek AmfiFeszt, most pedig a Barbár Napok idejére újra élettel telik meg az Aquincumi Múzeum romkertje. Ezúttal viszont a sarus eleganciát képviselő római polgárok helyett barbár törzsek veszik birtokba az egykori polgárvárost. Kelták, markomannok, szarmaták és gepidák építik fel táboraikat, hogy felidézzék, és nemcsak elképzelhetővé, de átélhetővé is tegyék a Kárpát-medencében a római hódítás előtt és után megtelepedő népek történetét, sokszínű kultúráját és szokásait. Hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, ókori mesterségek bemutatói, rendhagyó tárlatvezetések és előadások várnak minden érdeklődőt, akik szeretnének bepillantani a barbárok izgalmas világába. A rendezvényre a múzeum szokásos jegyárai érvényesek, III. kerületi lakosok pedig ingyenesen vehetnek részt a Barbár Napokon.

Magasságok és mélységek

2022. szeptember 22-től országszerte a mozikban

Az utóbbi években a gyász élvonalbeli, csodálatos alkotásokkal vált a filmkultúra egyik kedvelt témájává. Az egyik leggyönyörűbb példája ennek épp egy magyar alkotás, Mundruczó Kornél torokszorítóan fájdalmas filmje, a Netflixen nézhető Pieces of a Woman. Nemrég pedig mozikba került még egy egészen kivételes gyászfilm: a Magasságok és mélységek, amely Erőss Zsolt özvegye, Sterczer Hilda történetét meséli el. A történet ott indul, ahol az ő kálváriája: a repülőtéren, amint férje expedícióra indul a Kancsendzönga csúcsára – ahonnan nem is tér már többé haza. A film Sterczer gyászának folyamatát, a dermedtséget, a hozzáférhetetlen robotpilóta-üzemmódot meséli el, Pál Emőke csodálatos alakításában, akitől a kislányukat, Gerdát alakító, felnőtteket is leiskolázó alakítást nyújtó gyerekszínész, Nagy Enikő sem marad el. A film alapja a Sterczer Hildával készült interjúkötet, ennek megfelelően a film őszinte, leplezetlen és nagyon igazi, a látvány mesés és tökéletesen érzékelteti a gyász bezártságát, és úgy összességében: a Magasságok és mélységek az idei év egyik legjobb magyar filmje, érdemes beülni rá.

Balaton Wine & Gourmet

2022. szeptember 29 – október 2., Veszprém, Jezsuita kolostor és romkert

Gasztroprogram a kora őszi hangulatokba burkolózott Balatonnál? Bármikor! A Balaton Wine & Gourmet a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat részeként jött létre, célja, hogy nemzetközi kitekintés mellett a térség és az ország kulináris örökségére, borkészítési hagyományaira és a gasztronómiájára irányítsa a figyelmet. A rendezvényen Michelin-csillagos séfekkel, top borászokkal, bor- és gasztronómiai szakértőkkel, köztük például Gianni Annonival és Sárközi Ákossal találkozhatnak a résztvevők a nagyszínpadon, kerekasztal-beszélgetéseken vagy akár exkluzív vacsorák során. A négy napos fesztivál gazdag programkínálatával egyszerre kíván szólni a gasztronómia és a borkultúra iránt érdeklődő nagyközönséghez és a szakmai látogatókhoz is. Természetesen egy ilyen program nem maradhat finom ízek nélkül: a kiállítók a régió kulináris jelenét idéző kóstolókkal várják a vendégeket.

Nyugati nyaralás

2022. szeptember 22-től országszerte a mozikban

A ’80-as évek nosztalgia A besúgó után újabb mozgóképes formában rohanja le az országot, ezúttal egy családi vígjáték formájában. A Nyugati nyaralás főszereplői a Maurer család tagjai, akik épp életük élményére készülnek: egy lakókocsis nyaralásra a francia Riviérán. Igen ám, de a várva várt útleveleik hiányosan érkeznek meg, a család kisfiának, Petinek (Tóth Mátyás) úti okmánya nincs a csomagban, és a helyi pártember sem tud (vagy inkább hajlandó) segíteni. Ám a családfőnek (Mészáros Máté) támad egy mentő ötlete: az autószerelő-műhelyében hagyott német sportkocsit kölcsönvéve a Balatonra utaznak, magukat gazdag német családnak kiadva. Ám a nyaralás egy pontján Maureréket egy félreértés nyomán beszervezik hírszerzőnek, a család tinilánya (Szőke Abigél) szépségversenyen kell induljon, anyura (Pokorny Lia) meg épp egy fontos politikus vet szemet – szóval minden összekeveredik. Mindebből meglehetősen sok humoros helyzet születik, ami a korszakra emlékezőknek még fokozottabban vicces, a fiatalabb korosztály pedig az egyik legmenőbb fiatal zenekarnak örülhet a filmen.