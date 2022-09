Már el is készült az első film Johnny Depp és Amber Heard peréről

Az hamar világossá vált, hogy Johnny Depp és exfelesége, Amber Heard óriási nyilvánosságot kapó pere ihlet majd mozgóképes alkotásokat, az viszont mindenképp meglepő, hogy alig négy hónappal az ítélethirdetés után már el is készült az első játékfilm a témában.

A Hot Take: The Depp/Heard Trial című film egyelőre nem feltétlenül tűnik az év dobásának, a rekordgyorsasággal összedobott alkotás mögött elsősorban tévés és rövidfilmes tapasztalattal rendelkező nevek vannak: a rendezője Sara Lohman, forgatkönyvírója Guy Nicolucci. A színészek közt sem bukkannak fel túl ismerős nevek: Deppet a Days of Our Lives című amerikai szappanoperából ismert Mark Hapka alakítja, míg Heardöt Megan Davis, Depp ügyvédjét, Camille Vasquezt Melissa Marty, Mary Carrig pedig Heard ügyvédjét, Elaine Bredehoftot játssza. A film szeptember 30-án debütál a Fox streamingcsatornáján, a Tubin.

Adam Lewinson, a streamingplatform tartalomgyártásért felelős igazgatója közleményében azzal indokolta a rendkívül gyors tempót, miszerint “időben akartuk megragadni azt a történetet, amely a kulturális korszellem részévé vált, különleges képet festeni arról, amit emberek milliói követtek.”

De nem ez lesz az egyetlen erről szóló alkotás szeptemberben, sőt, még csak az első sem: a Discovery+ tíz napot ver rá a Foxra, ők szeptember 20-án mutatják be dokumentumsorozatukat Johnny vs Amber: The US Trial címmel, amelyben sosem látott archív felvételeket és exkluzív megszólalókat ígérnek.