Paddy Considine elárulta, milyen betegségben szenved a Sárkányok házában Viserys

Ahogy azt a Sárkányok háza nézői már az első epizód óta tudják, Viserys királynak valamilyen bőrbetegsége van, amit próbálnak mindenféle módszerekkel kordában tartani: férgekkel etetik, mosogatják-törölgetik sebeit, de látszólag mindhiába, a király állapota epizódról epizódra romlik, már több ujjpercét is elvesztette emiatt, és hátán is több, nem túl szép sebhely látható. Ám ezt, hogy mi is a baja, a rajongók eddig csak találgatták, tippeltek fiktív fantasy-betegségre és nagyon is valódira, ám most maga a királyt alakító Paddy Considine tisztázta a helyzetet.

A Sorozatwiki szúrta ki, hogy az Entertainment Weekly West of Westeros című podcastjének nyilatkozva Considine leleplezte a betegséget. Elmondta, hogy Viserys gyakorlatilag a lepra egyik változatában szenved, ami magyarázná azt is, ami az eddigi teóriákat rendre megakasztotta, jelesül, hogy egyik szóba jöhető betegség sem romlik annyira lassan, mint a királyé – a lepra viszont összevághat ezzel. Considine a podcastben kiemelte azt is: karaktere nem számít öregnek a sorozatban, mégis egyre romlik a fizikai állapota, ami a királylét metaforája is,

azé a stresszé és feszültségé, ami az uralkodással jár, és amit az ember testével és elméjével művel

– mondta Paddy Considine.