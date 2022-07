Meghalt Peter Sharp, a Petőfi Rádió DJ-je

53 éves korában elhunyt Peter Sharp, azaz Zoltán Péter, az ország egyik legnépszerűbb DJ-je – írta meg a petofilive.hu, amely rövid portrét is közölt a Petőfi Rádión is évek óta hallható lemezlovasrül.

Mint írják, Zoltán Péter zenei pályafutását – édesapja hatására, aki Magyarország legismertebb dixieland zenekarában, a Benkó Dixieland Band-ben trombitált – már gyerekként annyira komolyan vette, hogy 8 éves korától zeneiskolában tanult zongorázni, majd elvégezte a Konzervatóriumot zeneszerzés és zongora, majd jazz tanszakokon. 1990-től sorban kapta a rezidensi felkéréseket, előbb a legendás Excaliburtól, majd a máig sikerrel működő siófoki Palace Dance Clubtól, a KÖZGAZ DC-től, a High Life-tól. Rendszeresen játszott emellett a Flörtben is. 1996-tól olyan márkák DJ-arca lett, mint az Energie, Smith’s, Uniform, Gas, Replay, Levi’s, a Coca Cola, így járta az ország legjobb klubjait, és szerzett magának népes rajongótábort már a kilencvenes évek második felében.

Rádiós pályafutása tovább növelte ismertségét, 1998-tól a budapesti Roxy, 2001-től a Radio DeeJay műsorvezetőjeként is dolgozott. Zenei nyitottságát szemlélteti az is, hogy 2003-ban a fővárosi Fat Mo’s pénteki rezidense volt, ahol r’n’b slágerekkel kényeztette a közönséget, ugyanekkor lett a TV2 zenei főszerkesztője, valamint a bécsi P3 Club és a nizzai ’the Club’ házigazdája is.