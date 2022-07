A múlt a halál. Vagy továbblépünk, vagy meghalunk vele együtt.

Új előzetes érkezett az Amazon Prime Video szeptember 2-án debütáló Gyűrűk Ura-sorozatához. A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi az eredeti hatalom gyűrűinek kovácsolását követi nyomon a Második Korszakban, amely lehetővé tette a Sötét Nagyúr, Szauron számára, hogy a gonoszt elterjessze Középföldén. A történet több ezer évvel Peter Jackson A Gyűrűk Ura-trilógiájának eseményei előtt játszódik.

A rendkívül látványos trailer néhány olyan birodalmat is bemutat, amelyeket a nézők a nyolcrészes sorozatban meglátogatnak, köztük Lindon és Eregion tündék birodalmát, Khazad-dűm törpék birodalmát, a Délvidéket, az Északi pusztaságokat, a Sundering tengereket és Númenór szigetkirályságát. Szerepel majd a sorozatban a fiatal Galadriel is, miközben számos új karakter is felbukkan.

„Ez nem csak a mi népünk, hanem minden nép végét jelenti” – figyelmeztetik a nézőket a trailerben: