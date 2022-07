Gálvölgyi János: Úgy csinálnak, mintha nem az adófizetői forintjaimat, hanem a családi örökségüket osztogatnák

Bár korábban apolitikusnak tartotta magát, mindez már a múltté, és egyre gyakrabban véleményezi nyilvánosan a jelenlegi kultúrpolitikát Gálvölgyi János – derült ki az RTL-nek adott interjújából. A Kossuth-díjas művész a nemrégi megjelent beszélgetőkönyve, a Hivatásos rajongó kapcsán mesélt az apolitikusság feladásáról, találkozásáról Kádár Jánossal és arról is, mikor érdemes egy színésznek meghalnia.

– mondta el azzal kapcsolatban, hogy ha az Aczél György-féle három T kultúrpolitikája még létezne, akkor vélhetően az őt is a művészei közt tudó Pintér Béla Társulata a tűrt kategóriába esne bele. A társulatot alapító Jászai Mari-díjas művész a színházak függetlenségéről mondott beszédét 2019-ben a Madách téren élőben hallotta.

Ott voltam én is. De hát nem lehet felszólalni? Én úgy tudtam, az a korszak elmúlt, amikor nem lehetett. Volt az az egypártrendszer, ami ellen a jelenlegi vezetés tiltakozott, nagyon meghatóan, magam is odavoltam, hogy új szelek fognak fújdogálni. De még akkor is fel lehetett szólalni. Nem vittek el senkit. Látja, milyen bátor voltam én is, még a párttitkárnak is szóltam, hogy ne csináljuk ezt szegény Kádár elvtárssal.