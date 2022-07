Rowan Atkinsont feldühíti egy méh, egyből kibújik belőle Mr. Bean

Rowan Atkinson még létezik, sőt nem érzi túl öregnek magát ahhoz, hogy ismét teljesen hülyét csináljon magából. A Netflix jóvoltából egy kilencrészes sorozat készült arról, ahogy egy méhet üldöz, miközben egyre jobban leamortizál egy fényűző házat. A férfi a méh ellen főleg a Mr. Bean-féle nosztalgia iránt fogékonyabbakat győzi majd meg, másokat töprengésre késztet majd, hogy vajon eljárt-e már az idő a beani humor felett. Kritika.

Rowan Atkinson filmográfiáján végigtekintve nem lehet azt mondani, hogy sikerült kitörnie Mr. Bean szerepéből, de nem is biztos, hogy bánja. Ha kell, ezredjére is eljátssza a britek kedvenc balfékét, adja hozzá a hangját, vagy épp olyan, nagyon hasonló karakterek bőrébe bújik, mint Johnny English. A 67 éves színész ezúttal is a megszokott csapatához nyúlt: a Johnny English-filmeket társíróként jegyző Will Daviest és a harmadik részt rendező David Kerrt hívta segítségül a projekthez.

Mindazoknak, akiknek van memóriakapacitásuk a Mr. Bean-epizódok megőrzésére, vagy esetleg időről időre újranézik a részeket, azoknak mindenképp az agyukba éghetett a híres piknikes epizód, amikor Bean módszeresen megterít magának a réten, majd egy méh keresztülhúzza számításait. Több mint húsz év múlva Rowan Atkinson joviális öregemberré, a párperces szkeccs sorozattá érett, a Netflix fel is karolta a brit színész által írt sztorit.

Elsőre aggodalomra adhat okot, hogy bár Atkinson arca továbbra is a régi mozgásait produkálja, még a legkeményebb fából faragott Mr. Bean-rajongókat is próbára teszi a néhány perc kilenc epizóddá duzzasztása. Megijedni viszont nem kell, senki sem hitte, hogy egy méh üldözéséből ennyit ki lehet hozni. A férfi a méh ellen részei átlagosan tízpercesek az első hosszabbat leszámítva, így valójában egy kétórás filmet daraboltak kilenc részre. Sokatmondó, hogy a sorozat legérdekesebb eleme épp ez a koncepció: a gyakran mamuthosszúságú epizódokkal operáló sorozatpiacon kifejezetten ritkák a tíz perc körüli részek, azonban ez a formátum tökéletesen alkalmas egy ilyen jellegű komédia számára, melyből vélhetően kevesen néznének meg egy kétórás filmet, kis részletekben viszont sokkal jobban csúszik.

A sztori hűen tükrözi azt, amit a cím ígér: a jólelkű, de láthatóan tökkelütött Trevort egy luxuslakás őrzésével bízza meg egy pár, a szupergazdag férj előtte módszeresen elmutogatja neki, mely dolgok a legdrágábbak, hogy Trevornak később teljesen egyértelmű legyen, mivel kezdje a rombolást. Ezt kilenc rövidke epizódon keresztül követi a kicsit megfáradt, Bean-féle, fárasztó szerencsétlenkedés, Atkinson ugyanis még mindig olyan embereket szeret a legnagyobb lelkesedéssel megformálni, akinek ha rászáll a méh a térdére, akkor azonnal rávág egyet a kalapáccsal.

Az 1990 és 1995 közt futó Mr. Bean legelvakultabb rajongói örömmel találhatják meg benne nyomokban azt, amiért anno lehetett szeretni a brit komikust, Atkinson ugyanis kicsit elpapásodva, mégis ugyanazzal a látható élvezettel játssza a szerethetően kétbalkezes karaktert. Azzal, hogy a beani humort egy hipermodern, letisztult luxusvillába helyezi, még látványosabb lesz a kontraszt és az érzés, hogy valóban kicsit eljárt már felette az idő. Bár több mellékszál is akad, és láthatóan próbáltak Atkinsonék épkézláb sztorit építeni a méhes viaskodáshoz Trevor lányával, elvált feleségével, és néhány rablóval, valójában a fókusz érezhetően azon van, hogy a férfi a legrövidebb idő alatt tegyen tönkre mindent lehetőleg minél látványosabban.

A férfi a méh ellen egész biztosan nem fog új rajongókat szerezni Mr. Bean számára, de a keménykötésű régiek rekeszizmát talán épp azokon a pontokon piszkálja majd meg, ahol harminc éve is betalált. Mások számára legfeljebb kellően pihent aggyal megy el háttérzajnak, de Mr. Beané valójában sosem volt épp az a típusú humor, ami mindenkinek fekszik. A lényeg, hogy Atkinson a hetvenhez közeledve is láthatóan nagy örömmel dédelgeti magában a szerethetően féleszű karaktert. És végül az erények közül az sem szabad kihagyni, hogy A férfi a méh ellen nélkül nem készülhetett volna el az a hiánypótló fotósorozat, amelyen a színész egy gigantikus méh mellett pózol roppant komoly arccal.

A férfi a méh ellen (Man vs. Bee) 2022, a kilenc epizód elérhető a Netflixen. 24.hu: 4,5/10