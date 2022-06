Zelenszkij videóüzenetben köszönt be a Glastonbury fesztiválra

Szerdán elstartolt az angliai Piltonban a legendás Glastonbury fesztivál, és már a második napon nem várt meglepetésvendéggel találkozhattak a látogatók: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenettel jelentkezett be a fesztiválra, amelyet a színpadok kivetítőin játszottak le. Rövid beszédében üdvözölte a fesztivál látogatóit, és elmondta, hogy míg Glastonbury két év kihagyás után idén már teljes gőzzel térhetett vissza, addig az ukránok szintén csak arra vágynak, hogy élvezhessék a szabadságot és a nyarat, de nem tehetik meg,

Zelenszkij azt is elmondta, hogy nemcsak az ukránok érdeke a háború megfékezése, az oroszok ugyanis mindenki számára fenyegetést jelentenek. Glastonburyt a szabadság szinonimájaként emlegette, egyúttal arra kérte a látogatókat, hogy „terjesszék az igazságot az oroszok háborújáról”, álljanak ki Ukrajnáért és gyakoroljanak nyomást azokra a vezetőkre, akik segíthetnek a háború befejezésében.

A message from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was just played on the big screens at The Other Stage, shortly before The Libertines’ stage-opening set. #Glastonbury2022 pic.twitter.com/LuXf2FfEBf

— Glastonbury Festival (@glastonbury) June 24, 2022