Thor, te más vagy, mint a többi isten, akiket megöltem!

Új előzetes érkezett a Thor: Szerelem és mennydörgés című, negyedik Thor-filmhez, mely megmutatja, miért is ígért igazi őrületet a film rendezője, Taika Waititi. Ebben újra láthatjuk, amint Thor (Chris Hemsworth) hiába próbálna leszámolni a szuperhősléttel, mivel jön egy új gonosz, Gorr (Christian Bale), akit most először láthatnak a rajongók, a cikk címében kiemelt mondatot is ő mondja.

Az előzetesből az is kiderül, egy ponton a Natalie Portman által alakított Jane Foster veszi át Thor kalapácsát. A további sztárok között szerepel a Valkűrként visszatérő Tessa Thompson, valamint a franchise új szereplői, Christian Bale és Russell Crowe. A projektben visszatérnek A galaxis őrzői franchise színészei, köztük Chris Pratt és Dave Bautista is.

A filmet július 7-én mutatják be.