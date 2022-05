Cserna-Szabó András: Egy négyszáz oldalas regénynél vannak olyan pillanatok, amikor az ember egy kicsit beleőrül

Cserna-Szabó András: novellista, és ragaszkodik is ehhez a titulushoz, noha több regénye megjelent már. A legutóbbi éppen most Zerkó, Attila törpéje címmel. A Buksó új epizódjából kiderül: miért pont az V. században játszódik a történet, hogy miként kötődhetett Attila, a hunok királya a szerző szülővárosához, Szenteshez, és az is, hogy hiába tűnik roppant gördülékenynek, és szórakoztatónak pikareszk regényének szövege, írni kőkemény meló volt. Rímelve a fentiekre, tíz az ókori Rómában játszódó könyvet ajánl Nyáry Krisztián, mindezek előtt pedig hozza az elmúlt hetek legfontosabb könyves híreit.