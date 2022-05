Több mint öt órával lesz hosszabb a Stranger Things rövidesen érkező új évada

Azt már eddig is tudhattuk, hogy az utolsó három részt megnyújtják, most azonban az is kiderült, mennyivel.

Május 27-én, pénteken érkezik a Netflixre az elmúlt évek egyik legkedveltebb sorozata, a Stranger Things új, negyedik évada, ekkor azonban csak az első hét epizód válik elérhetővé, a nyolcadikra és kilencedikre pedig július elsejéig kell majd várni. A sorban érkező előzetesek, illetve apró információmorzsák (ezek itt követhetők végig)

után most egy újabb fontos részletre is fény derült – a Netflix elárulta, hogy az első pillanattól kezdve hosszabbra tervezett utolsó három rész pontosan hány perces is lesz. A rajongók pulzusát minimum kétszeresére emelő számok a következők: 98, 85, illetve 150, de az ezt megelőzők sem válnak rövidfilmmé, hiszen átlagosan 75 percesre méretezték őket – írja a Collider.