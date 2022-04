Itt a Stranger Things új évadának első előzetese

A május végén érkező epizódokban még több akcióra számíthatunk.

Öt évad után véget ér a Stranger Things – derült ki februárban, ez azonban távolról sem jelentette azt, hogy máris el kell búcsúzni az elmúlt évek egyik legfelkapottabb sorozatától, hiszen május 27-én érkezik a Netflixre a negyedik évad, amibe a készítők korábban néhány fotón át engedtek bepillantást, sőt, arra is fény derült, hogy két epizódot is a budapesti metró titokzatos világát bemutató Kontrollal befutott Antal Nimród jegyez majd.

Most végre az első előzetest is közzétették, ami három és fél percben mutatja be, hogy mi vár a karakterekre a Fordított Világ elleni harcban, ahol egyre több fronton – köztük a Szovjetunióban – kell majd helytállni, Tizenegyes pedig a képességeitől is elbúcsúzik egy időre: