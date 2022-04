Szexuális zaklatás miatt kirúgták a készülő Netflix-sorozat főszereplőjét

Az Usher-ház bukását már félig leforgatták, most azonban kereshetnek új főszereplőt a 84 éves Frank Langella helyére.

Azonnali hatállyal menesztette a Netflix Az Usher-ház bukása című sorozat egyik főszereplőjét, Frank Langellát, miután az Oscar-jelölt színész illetlenül viselkedett a forgatáson – adta hírül a Deadline.

Az Edgar Allen Poe Az Usher-ház vége című regénye alapján készülő nyolcrészes sorozat az Álom doktort is jegyző Mike Flanagan következő nagy dobása, január óta forgatják olyan színészekkel, mint Mark Hamill, Carla Gugino vagy Mary McDonnell. A Frost/Nixonért Oscar-jelölést is kapó Langella a főszereplőt, Roderick Ushert alakította, a forgatás pedig már a felénél járt, amikor a 84 éves színészt nem megfelelő viselkedéssel és szexuális zaklatással vádolták. Többek közt azzal is, hogy a forgatáson többször illetlen megjegyzéseket tett az egyik színésznőre.

A lap értesülései szerint az ügyet kivizsgálták, és arra jutottak, hogy Langellának azonnal mennie kell, már a hétre betervezett forgatási napokon sem tartanak rá igényt. Alakítását értelemszerűen kivágják a sorozatból, és új színészt keresnek a helyére, akivel majd újraveszik a jeleneteket, addig viszont a Roderick karaktere nélküli részeket forgatják le. A sorozat nagy valószínűséggel emiatt tovább csúszik: eredetileg májusban fejezték volna be a forgatást, ami június végére csúszott, ám a színészcsere miatt vélhetően hónapokkal később fejezhetik be a 2023-ra várt sorozatot.