Szabó Tibor Benjámin: A bölcs emberek bölcs gondolataira újra szükség lesz

Könyves. Rendszerint ilyen lényegre törően summázza Szabó Tibor Benjámin megannyi titulusa közül, hogy mi a hivatása. Több mint egy évtizede dolgozik a magyar könyvszakmában, volt már kiadóigazgató, lapszerkesztő, szakmai koordinátor és ügyvezető is. Jelenleg a Líra Könyvkiadó projektmenedzsere, de oktat egyetemen is. A hónap elején jelent meg nagysikerű ifjúsági regényének folytatása: az Epic 2, amelyben annak ellenére is tetten érhetők hasonlóságok a Harry Potter-kötetekkel, hogy merőben más a kettő. A szerzőt Nyáry Krisztián kérdezi, aki ezúttal a hangoskönyvekről mesél, és ajánl is tíz plusz egy hangos sikernek örvendőt.