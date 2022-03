Idén a Twitterezők is Oscart osztanak

Míg nyolc kategória kikerült az élő átadásból, kettő új bekerült, amellyel kapcsolatban szintén megoszlanak a vélemények. Idén ugyanis az egyszerű földi halandók is szavazhatnak kedvenc filmjükre, ráadásul nem is csak a jelöltek közül, hanem bármelyik 2021-es alkotást nevezhetik. A szavazataikat hol máshol, mint a Twitteren adhatják le, egy felhasználó naponta hússzor szavazhat az #OscarsFanFavorite és az #OscarsCheerMoment hashtagekkel – az egyikkel a kedvenc filmre, a másikra a kedvenc filmes jelenetre lehet leadni a voksokat. Míg a második kategória egyelőre meglehetősen rejtélyesen hangzik, addig az elsőre az egyértelmű esélyes a Pókember: Nincs hazaút, amely nemcsak a mozikban döntögetett súlyos rekordokat, de így Oscart is kaphat a rajongók által.