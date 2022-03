Idén élő online közvetítés is lesz a Televíziós Újságírók Díja gálaestjéről

Március 23-án tartják a Televíziós Újságírók Díja díjátadó gáláját, idén pedig már a nagyközönség is láthatja, miként ünnepel a honi tévés szakma, ugyanis a TV2 Csoport és az RTL Magyarország közösen, élőben közvetíti online felületein, a TV2 Playen és az RTL.hu-n az eseményt. A díjátadó este 8-kor kezdődik, a házigazda Gundel Takács Gábor lesz.

A kereskedelmi televíziózás idén 25 éves Magyarországon, és ez az első olyan alkalom, hogy a két legnagyobb csatorna összefogásban közvetít egy szakmai rendezvényt

– mondta el Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

„Ez az utóbbi időben szokatlan együttműködés jelzi azt is, hogy a kereskedelmi televíziós piacon nem ellenségek, csupán ellenfelek vannak” – tette hozzá Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és programigazgatója. Kenderessy Szabolcs, a Televíziós Újságírók Díja alapítója és a SorozatWiki főszerkesztője pedig hangsúlyozta, hogy mindig is az volt a cél, hogy a rendezvény ne csak egy díjátadó legyen, hanem a televíziózás ünnepe is.

Idén összesen tizenhárom kategóriában hirdetnek győztest: díjat adnak át nagyszabású showműsor, vetélkedő, reality, gasztroreality, sportreality, talkshow, heti sorozat, napi sorozat, zsűritag, női műsorvezető, férfi műsorvezető, színésznő, valamint színész kategóriában. A jelöltekről itt írtunk.