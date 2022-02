Damu Roland temetésére máig nem került sor, időközben édesanyja is meghalt

Damu Roland negyvenhét évesen, december 27-én halt meg a koronavírus szövődményeinek következtében, ám a színészt még azóta sem tudták eltemetni, ugyanis a gyászoló családtagok szembenállása odáig fokozódott, hogy rendőrségi ügy lett belőle. A Blikk úgy tudja, hogy a családi perpatvar miatt nem teljesülhet Damu végső akarata: azt szerette volna, hogy nagynénje, akire fogadott anyjaként tekintett, intézze a temetése körüli teendőket, és ő kísérje el utolsó útjára, szüleit pedig, mivel nem volt jó a kapcsolatuk, kitiltotta a búcsúztatásról, ám a színész apja feljelentette a nagynénit, így megtörténhet, hogy ott sem lehet a szertartáson.

A vád a nagynéni ellen az, hogy nem volt joga intézkednie a temetés ügyében, ő viszont azzal védekezik, hogy csak a színész végakaratát igyekezett teljesíteni. A lap úgy tudja, hogy a rendőrség már meg is hallgatta az idős nőt, és tájékoztatták, hogy később majd a rendőrségre is be kell mennie az ügy tisztázása miatt. Damu édesapjával nem tudták felvenni a kapcsolatot, a férfi rácsapta a telefont a nagynénire.

A családi botrány miatt elhúzódó temetésre a Blikk szerint most már hamarosan sor kerül, ám időközben a család még egy tagot elveszített: Damu Roland édesanyja a napokban szintén elhunyt, így fia temetését már nem élhette meg. A lap úgy tudja, ő is a covidba halt bele.